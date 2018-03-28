Роналду замучила его слава

СЕГОДНЯ 01:18 2018-03-28T01:19:41+03:00

Мечту тысяч девушек поцеловать Роналду исполнил бородатый молодой человек. Криштиану не отбивался, но счастливого фаната стюарды все равно задержали - за все удовольствия надо платить. Фото: Getty Images

Чем заняты Криштиану Роналду и другие участники чемпионата мира в России

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Поцелуй Роналду

Криштиану Роналду продолжает страдать от своей безумной популярности. Во время товарищеского матча Португалия - Голландия трое фанатов поочередно выбегали на поле, чтобы хотя бы дотронуться до португальской звезды. Больше всего повезло первому - он не только сделал с Криштиану селфи, но еще и смачно чмокнул Роналду в щеку. Судя по выражению лица лидера сборной Португалии, общение ему не понравилось. А может, все дело в крупном поражении его команды - 0:3.

Выбегающие на поле болельщики - не редкость в футболе. У них даже есть свое название - стрикеры. Это неофициальное движение зародилось еще лет 50 назад в Англии, и с тех пор редкий крупный турнир обходится без задорных забегов по стадиону каких-нибудь фанатов и мчащихся за ними вдогонку стюардов. Нередко стрикеры выбегают на поле вообще голыми, так что Роналду еще повезло.

Соперники пугают Россию

Дела у соперников по группе сборной России лучше, чем у нас. Уругвай, например, в понедельник выиграл Кубок Китая - турнир, в котором, кроме хозяев и самих южноамериканцев, участвовали Чехия и Уэльс. Кавани забил в обоих матчах.

Саудовская Аравия, с которой мы начнем чемпионат мира, сыграла вничью с Украиной - 1:1. «Аравийцы отработали все 90 минут и не останавливались», - так охарактеризовал соперника главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко. Египет три дня назад уступил Португалии - 1:2. Но «фараоны» вели весь матч, и португальцев спасли только два гола Роналду на второй и четвертой добавленных минутах.

Уругваец Кавани показал: прицел у него не сбит. А против этого парня России еще играть на ЧМ.Фото: REUTERS

Австралия не хочет бойкота

Правительство Австралии заявило, что не собирается бойкотировать ЧМ-2018 в России. А в федерации футбола страны кенгуру подтвердили: «Все сборные планируют сыграть на ЧМ-2018. И наша команда по-прежнему намеревается принять в нем участие».

А вот исландское правительство в Россию не поедет, и зря. На Евро-2016 шутили, что все 300-тысячное население приехало болеть за свою сборную во Францию, и если выезд в Россию будет таким же массовым, чиновникам просто некем будет руководить в пустой стране.