Внимание: антибиотики провоцируют развитие вирусных заболеваний!

СЕГОДНЯ 14:57 2018-03-28T15:13:14+03:00

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Антибиотики сегодня используют по поводу и без, при серьезных показаниях и на «всякий случай». Самый яркий пример - когда во время гриппа и простудных заболеваний люди начинают лечиться антибиотиками, даже не учитывая того фактора, что в основе данных болезней лежат вирусы, тогда как антибиотики работают только против бактерий.

Врачи сами признают избыточное назначение таких препаратов. Как показывает статистика, около 50 процентов назначаются без острой надобности. И почти в каждой семье в домашней аптечке хранится парочка упаковок про запас.

Из-за такого бездумного использования антибиотиков их эффективность во всем мире стала снижаться: у большинства людей развилась резистентность (сопротивляемость) к ним. Сильные лекарства не действуют на человека в той мере, как это было раньше.

А теперь ученые обнаружили еще одну причину того, почему антибиотики не просто бесполезны, но иногда даже вредны для человека.

Как выяснилось в ходе масштабного исследования, лекарства такого рода запускают механизмы развития вирусной инфекции. И получается, что человек принимает антибиотики, чтобы побороть одну болезнь, но тем самым провоцирует развитие другой.

Подобный подход ошибочен и даже опасен для здоровья человека, предупреждают ученые из американского Университета Вашингтона в Сент-Луисе.

Они провели эксперимент с участием лабораторных мышей, которых предварительно заразили вирусом лихорадки Западного Нила. Грызунам регулярно на протяжении двух недель давали смесь из четырех антибиотиков. Результатом этого стало то, что по окончании 14 дней у грызунов кишечник полностью очистился от всех бактерий.

Тогда биологи пошли дальше - заразили подопытных вирусом и пронаблюдали, как при таких "стерильных" условиях будет развиваться инфекция.

Оказалось, что антибиотики стали причиной того, что ход инфекции только усугубился: 80% мышей с очищенным кишечником умерло от острой формы лихорадки Западного Нила. Этот показатель смертности оказался в четыре раза выше по сравнению с мышами из контрольной группы (20%).

"Пить или не пить?.."Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как предполагают биологи, уничтожение микрофлоры приводит к ослаблению иммунной системы и уменьшению числа особых телец, Т-клеток, которые отвечают за распознавание новых инфекций и производство антител, подавляющих вирусы.

Наш эксперимент ясно показывает, что иммунная система при отсутствии здоровой микрофлоры в кишечнике работает совершенно иначе. И далеко не в лучшую сторону, - подводит итоги работы Майкл Даймонд из университета Вашингтона в Сент-Луисе. - Поэтому я могу точно сказать, что антибиотики нужно принимать как можно реже. И только в случае бактериальной инфекции. И даже в этом случае помнить, что у таких лекарственных средств есть серьезные побочные эффекты, в том числе влияющие и на то, как тело сражается с вирусами.

МЕЖДУ ТЕМ

Только за последний год в мире по причине устойчивости к антибиотикам умерло почти 700 тысяч человек. И это только официально зафиксированные случаи. И только по инфекционным заболеваниям.

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Антибиотики: эффективность снижается, люди умирают из-за устойчивости к ним

С тех пор, как человечество открыло для себя антибиотики, начался обратный отсчет - у людей начала развиваться резистентность (сопротивляемость) к ним. Об этом на днях сообщила помощник министра здравоохранения РФ Ляля Габбасова, опираясь на данные Всемирной организации здравоохранения. Только за последний год в мире по причине устойчивости к антибиотикам умерло почти 700 тысяч человек. И это только официально зафиксированные случаи. И только по инфекционным заболеваниям (дальше)

«Врач назначает антибиотик только из лучших побуждений»

Но лекарство может оказаться неэффективным, если оно подобрано не совсем правильно. Тяжелые бактериальные инфекции, при которых показаны антибиотики, можно выявить на основании симптомов болезни, по анализу крови и другим дополнительным исследованиям, - продолжает Никита Соловей. - Но когда врач приходит к вам на вызов, он должен ориентироваться только на ваш опрос и осмотр и при этом дифференцировать громадное число различных патологий. Если он видит, что пациент тяжелый, то зачастую назначает антибиотики, не зная четко локализацию инфекции. И это не только у нас. В других странах Европыврачи, часто имея четкие руководства, когда назначать или не назначать антибиотики, тоже перестраховываются (подробнее)