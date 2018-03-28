Страна, которая смеется

СЕГОДНЯ 12:47 2018-03-28T13:05:35+03:00

Наши каналы уже много-много лет веселятся сами и веселят нас. Развлекают, отвлекают, похохатывают. Потому что мы, зрители, именно это смотрим, именно этого хотим. ФОТО Телеканал Россия / Youtube Фото: YouTube

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В большой стране бывает разное. И в дни больших трагедий странно видеть марафоны юмористических программ, развеселые шоу про путешествия и многосерийные мелодрамы с восточными страстями... Это все равно что прийти на поминки в ярко-красном пиджаке с цветами...

Можно, конечно, обвинить телевизионщиков в безвкусии, бесчувственности и в отъявленном цинизме. Но так ли это? Попробуем продолжить аналогию с одеждой - если у вас в гардеробе только яркие пиджаки, желтые боа и шляпы с перьями, то, выбирая что-то красное, вы стараетесь стать незаметным.

Наши каналы уже много-много лет веселятся сами и веселят нас. Развлекают, отвлекают, похохатывают. Потому что мы, зрители, именно это смотрим, именно этого хотим. «Не грузите меня», «не заставляйте думать», «я хочу просто отдохнуть после работы»... Бешеные ток-шоу с изнанкой семейной жизни. Беззастенчивые драмы о наследствах, установлении отцовства, разводах и дележке имущества мы смотрим всей страной, с замирающим сердцем. «Ах, какое падение нравов! Ах, когда же продолжение?!». Если оглянуться - за минувшие 10 лет снято множество разнообразных сериалов. Хороших, плохих, ужасных. Но про одно и то же. Со сделанными под копирку героями, и очень похожими актерами и актрисами. У нас множество юмористических программ, которые можно показывать хоть месяцами. Куча комедий, множество передач про еду и путешествия. Про то как найти мужа и как с помощью куриной ножки вернуть любимую. Как приготовить соус бешамель, продать машину, как подвести глаза... Что надеть, чтобы уменьшить бедра...

Все это часть нашего оптимизма и стремления жить по полной. И все это, конечно, само по себе хорошо и весело. Но когда, вдруг, жизнь останавливается, замирает в ужасе от произошедшей трагедии, наше ТВ оказывается беззащитным и беспомощным. Нет ни фильмов, ни программ, которые говорили бы о вечном, о том что важнее внешней мишуры жизни. Об опыте, накопленном человечеством, о чувствах, о переживаниях, о судьбах людей, поколений, стран... Это неинтересно, когда все хорошо и светит солнце. Но может именно это нужно, когда в голове одна большая, общая беда...

Нет, я не обвиняю и не укоряю телевизионщиков. Они - часть общества, они такие же, как все мы. И не только ТВ не хватает глубины и честности, их не хватает всем нам. И уже завтра-послезавтра мы снова захотим только смеяться, не думая ни о чем серьезном. И уверять себя, что мы уже взрослые, и сами знаем, как надо.

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