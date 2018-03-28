2018-03-28T14:55:23+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Версия: один из кинозалов «Зимней вишни» не был заперт, людей просто забыли предупредить

Кемеровчанка Ольга Задоенко рассказала, как потеряла в пожаре двоих дочек [видео]
Дина КАРПИЦКАЯkp_ru_msk
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Кемеровчанка Ольга Задоенко потеряла в пожаре двух дочек, муж Ольги Олег до сих пор борется за жизнь в реанимации.Кемеровчанка Ольга Задоенко потеряла в пожаре двух дочек, муж Ольги Олег до сих пор борется за жизнь в реанимации.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Ольга - двукратный чемпион Европы по визажу, жена, мама... Ее дети Василиса и Вероника погибли в страшном пожаре в ТЦ в Кемерово, муж Олег в реанимации.

В тот день дети с отцом были в «Зимней вишне»

- 25 марта обе мои дочери были в кино. Долгожданный мультик «Шерлок Гномс» начался и закончился по расписанию. Зал полный детей и родителей. Все было как всегда. В конце сеанса в зале включили свет. Первые посетители пошли к дверям, открыли… За дверями не было ничего видно от дыма, был сильный жар, слышались крики… Никакого оповещения, сигнальные тревоги, предупреждения. Бежать было некуда. Мужчины закрыли дверь, заткнули щели, чтобы дым не заходил, все сели на пол и стали ждать возможной помощи. Все остальные двери в зале были заперты. Дышать могли только через ткань, смоченную водой.

Когда дети начали терять сознание, решили попробовать бежать. Основная часть детей были уже без чувств. Выбили дверь запасного выхода, за ней тоже стоял кромешной дым.Через два шага муж потерял сознание… Его вытащили из коридора. Дети остались за дверью в зале. Из залов эвакуации не проводилось: боялись обрушения потолков, как позже и случилось… Все кто там был, там и остались… Имён, фамилии, количество, опознания до сих пор нет. А самое главное, в душе нет ответов на 1.000.000 вопросов: как, зачем, почему, что будет дальше и как теперь жить… Светлая память моим Веронике и Василисе и всем, кто в тот день не смог выйти из этого ада.

Это сообщение Ольга опубликовала у себя в инстаграмм. Сама она в глубоком трауре, не может и не хочет общаться. Друзья семьи рассказали, что муж Олег сейчас в реанимации.

ПАМЯТЬ

Погибшие во время пожара в Кемерово: Вспомним всех поименно

МЕЖДУ ТЕМ

«Их заклинивало так, что не могли открыть втроем!»: тайный информатор - о том, почему были закрыты двери кинозалов

Почему были закрыты двери в кинозалах «Зимней вишни»? Ответ на этот вопрос третьи сутки ищут следователи, родственники, журналисты. «Прокачиваются» версии. Сначала такая: что учительница, которая привела в кино детей, а сама отправилась по магазинам, могла попросить билетера, условно, вот так: «заприте моих, чтобы не разбежались». Потом еще одна: что билетеров на все кинозалы не хватало, и они запирали двери, чтобы не проскочили «зайцы». И вроде как, правдоподобно звучит и то, и другое. Но с другой стороны, ну это же идиотизм – запирать двери в полный кинозал, да кто вообще имеет право запирать где-либо людей?! А может, есть совсем другая, третья версия развития событий? (подробности)

Страшные фото сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня».Появились первые фотографии последствий страшного пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

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