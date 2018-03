Неизвестный ранее орган обнаружен в организме человека

СЕГОДНЯ 16:00 2018-03-28T16:05:12+03:00

Казалось бы, найти в человеческом теле что-нибудь неучтенное уже невозможно. За сотни, а то и тысячи лет вдумчивых исследований наши внутренности «инвентаризированы» до мельчайших сосудиков и косточек. Однако, как недавно выяснилось, все эти неисчислимые годы незамеченным оставался целый орган. И не какой-нибудь крошечный, а внушительного размера. Его обнаружили медики из университетов Нью-Йорка, Пенсильвании и медицинского центра Бет-Изрейел (New York University School of Medicine, Perelman School of Medicine University of Pennsylvania, Mount Sinai Beth Israel Medical Center). О чем в журнале Scientific Reports появилось сообщение, озаглавленное Structure and Distribution of an Unrecognized Interstitium in Human Tissues

Новый орган нашли во время эндоскопии желудка.

«Новый орган», получивший название «interstitium», представляет собой обширную сеть микроскопических каналов, по которым циркулирует межклеточная жидкость.

Невиданные прежде межклеточные каналы медики обнаружили случайно, когда с помощью эндоскопа расматривали желудочно-кишечный тракт одного из пациентов. «Странные трубочки», попавшие в поле зрения, они сначала приняли за капилляры. Но потом пригляделись и увидели разницу.

Новый орган - это сеть межклеточных каналов, заполненных жидкостью.

Дальнейшие исследования продемонстрировали: сеть каналов, пронизывающих межклеточное — или по-научному - интерстициальное пространство, устилает не только органы пищеварения. Она охватывает подкожные слои, легкие, мочеполовые органы, окружает артерии, вены, соединительные ткани внутри мышц. Похоже, что все наши внутренние органы так или иначе «подключены» к обнаруженной ныне сети.

Каналы, заполненные жидкостью, работают амортизаторами, защищая внутренние органы и ткани от механических повреждений. Это — плюс. Но есть и минус. Циркулирующая по каналам жидкость, разносит по органам и тканям не только питательные вещества, но и всякую гадость, появившуюся в организме. Например, раковые клетки. По мнению американцев, открытый ими орган может способствовать распространению метастаз. Или появлению очагов воспаления.

Новый орган охватывает собой почти все другие органы человека. По сути он крупнейший в теле.

НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ

В желудке человека скрыт еще один думающий мозг

Американский профессор Майкл Гершона (Michael Gershon), возглавляющий отделение анатомии Колумбийского университета в Нью-Йорке (Columbia University) уже не один год твердит о том, что люди думают не только головами. У него есть убедительные доказательства разумной деятельности желудков. Профессор даже написал книгу «Второй мозг».

Вторым мозгом Гершон называет отнюдь не спинной мозг, который является лишь продолжением головного, а почти автономную систему, расположенную в области кишечника.

- Нервная сеть желудка не просто выполняет команды центральной нервной системы, а способна сама принимать решения и руководить сложными процессами, - объясняет ученый. И уверяет, что желудочный мозг может функционировать даже тогда, когда головной и спинной собратья отключаются. По мнению ученого, подобная опция то ли Матери-Природы, то ли Отца-Создателя «разгрузила» человеческую голову, освободив ее от забот, связанных с пищеварением.

Желудок думает. О чем-тто о своем, конечно.

Люди, конечно, догадывались о том, что голова и желудок как-то по-особому связаны. И замечали, что от нервного напряжения в одном месте, начинает «сосать» в другом. Или даже болеть. А со страху иной раз такое бывает... «Медвежья болезнь» - самостоятельная реакция желудка, которой мозг не в силах воспротивиться.

Существование отдельных мозгов объясняет странные явления в пищеварительной системе. А также трудности с соблюдением диет, когда головной мозг вроде бы понимает - надо меньше есть, а желудочный - настойчиво требует булочку.

Профессор стал основоположником нового научного направления под названием нейрогастроэнтерология, которое, по его мнению, позволит лечить язвы, гастриты и прочие желудочные болезни с помощью психологических методов.

Кстати, индийские йоги издревле поучали: внутренние органы человека, в том числе и желудок, можно уговорить работать эффективно и не болеть.