Миллионам россиян простили долги

СЕГОДНЯ 16:20 2018-03-28T16:37:25+03:00

В Федеральной службе судебных приставов объясняют, что речь в основном идет о людях взявших кредит, но с которых взыскать просто нечего Фото: Александр ГЛУЗ

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За 2017 год служба судебных приставов закрыла 16,9 млн исполнительных производств на общую сумму в 2,2 трлн руб. Поскольку отчаялась эти деньги взыскать. За год количество таких дел выросло: в 2016 году за безнадежностью было закрыто 14,3 млн исполнительных производств на 1,9 трлн руб.

В Федеральной службе судебных приставов объясняют, что речь в основном идет о людях взявших кредит, но с которых взыскать просто нечего.

- Исполнительное производство прекращается, если у должника нет ничего, на что приставы могут наложить взыскание — ни денег на банковских счетах, ни какого-то имущества, - поясняет адвокат Дмитрий Лесняк. - То же — если должник признается банкротом. Еще один возможный вариант — приставы вообще не могут найти должника, его местонахождение неизвестно. Ну и наконец, в некоторых случаях исполнительное производство может быть прекращено в связи со смертью. Например, чтобы долг по кредиту умершего человека перешел его наследникам, банк должен обратиться с соответствующим иском в суд. Когда речь идет о мелких суммах, банки не всегда это делают.

Схема такая. После того, как исполнительный лист с решением суда о принудительном взыскании долга поступает в службу судебных приставов, по общему правилу, у пристава есть два месяца на все процедуры по исполнительному производству. Если за это время он не установит, как и за счет чего можно заставить должника заплатить по счетам, производство закрывается — выносится постановление о признании долга безнадежным. Этим, правда, дело не заканчивается — взыскатель (это тот, кто хочет получить долг — например, банк) может такое постановление оспорить. Но тогда ему самому придется как-то доказывать, что должник вовсе не гол как сокол.

По данным Центробанка, просроченная задолженность по кредитам на 01.02.2018 в целом по России составила 853,4 млрд руб. Впрочем, за год ситуация особо не ухудшилась. На 01.02.2017 общий просроченный долг был 872,4 млрд. Рост же долгов, которые не могут взыскать приставы, эксперты связывают с несколькими причинами. Во-первых, россияне чаще стали брать в долг на то, чтобы расплатиться по уже имеющимся кредитам — то есть, по сути, уже находясь в безнадежной финансовой ситуации. Причем нередко в сомнительных местах типа микрофинансовых организаций — под бешеные проценты. Во-вторых, есть проблемы у самой службы судебных приставов — зарплаты низкие, серьезных мотивов усердствовать на работе нет.

Так или иначе получается, ничего не иметь иногда может быть выгодно. Хотя бы долги простят. Чем нередко пользуются и люди совсем не бедные: записал все имущество на родственников — чист перед приставами.