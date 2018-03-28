В заложниках "моряка" из "Зимней вишни"

СЕГОДНЯ 18:27 2018-03-28T18:55:46+03:00

Кто виноват в том, что торговые центры опасны для посетителей

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Торгово-развлекательные центры – это сегодня главные точки притяжения. Сейчас после кемеровской трагедии опомнились, что неправильно собирать много детей в большом магазине. Неправильно оставлять их под чужим присмотром.

Извините, а где еще людям проводить свободное время? Города застроены бесконечными панельными гетто без каких-либо общественных пространств. И воткнутый посреди района торговый центр превратился в этакий досуговый комбинат: тут кроме шопинга можно и в кафе сходить, и кино посмотреть, и детей на аттракционах развлечь. В городские ТРЦ по выходным подтягиваются вся округа: оптимизаторы от власти повсеместно закрывают сельские клубы и дома культуры в райцентрах. Может быть, ученики 5 «А» класса из поселка Терещевский Кемеровской области хотели бы пойти еще куда-нибудь, кроме «Зимней вишни». Но в областной столице просто нет других мест с развлечениями, кроме аналогичных частных ТРЦ. Выбора не было.

Развлечения в торговом центре, всякие кинотеатры, библиотеки, ресторанные дворики – услуги сопутствующие торговле. Их первоочередная задача не просто заманить покупателей, а продержать их там как можно дольше. Больше времени провел в магазине – больше оставил там денег. Это давно проверено. Потому и организованы торговые-центры как лабиринты: ищешь выход, проходишь мимо кучи новых витрин и соблазнов.

Сейчас в интернете много пишут, что в Европе и в развитых странах таких ТРЦ, как у нас нет. Вообще-то есть. Самые большие торгово-развлекательные центры находятся как раз у них. В Киото магазины и аттракционы даже ухитрились объединить с железнодорожным вокзалом. В Канаде сняли 7 сезонов мультсериала «Шестнадцатилетние» про то, как школьники работают, развлекаются и буквально живут в торговом центре. Многие моллы стараются делать по принципу торгово-пешеходной улицы, где магазины чередуются с площадями и развлечениями. Иногда ТРЦ реально пытаются копировать города — в проходах растут деревья, есть уличные указатели и прочие атрибуты населенного пункта.

Да, многие западные ТРЦ построены за городом. Но это сделано не из гуманных соображений, чтобы не дай бог лишний человек зашел, — просто в пригороде проще организовать большую парковку. Хорошо, пусть ТРЦ в городе — не российское изобретение. Вот только наша смертность на пожарах: 7 человек на 100 тысяч. Для сравнения: в Китае -0,9, во Франции – 0,6. Если и у нас, и у них нас народ отдыхает и закупается в одинаковых условиях, то почему наших в огне гибнет больше?

И вот тут всё начинают кивать на воровство, преступную экономию, а заодно и коррупцию. И это тоже имеет место: дорогая сигнализация и широкие проходы — это лишь дополнительные траты, которые коммерсант старается минимизировать или избежать вообще.

По наблюдениям специалистов, в ТРЦ возникает конфликт интересов сразу трех сторон. Пожарные требуют, чтобы все двери оставались открыты, а проходы освобождены. Охране настаивает, чтобы все двери были закрыты — так проще следить за воришками. Хозяевам помещения выгодно, чтобы в проходах оказалось как можно больше торговых точек.

К приходу пожарного инспектора двери открывают, а потом снова закрывают. «В развитых странах в гипермоллах широкие проходы, яркие пожарные указатели. Почему у нас не так?» – поинтересовался я у архитектора. Оказывается, и у нас то же самое. Но только в проекте. С первого же дня проходы захламляют. А указатели теряются за рекламой.

Редкая катастрофа обусловлено лишь каким-то одним фактором – обычно, к фатальному исходу приводит стечение обстоятельств. В «Зимней вишне» неисправность сигнализации дополнилась непрофессионализмом сотрудников.

В американской армии есть почти официальный термин: «защита от моряка». Разработчик любой вещи для флота всегда должен помнить, что может найтись матрос, который все сделает не правильно. Поэтому часто виновными в происшествиях оказываются составители инструкций.

Нашим ТРЦ такая «защита от моряка» жизненно необходима. Ведь за безопасность центров отвечают не профессионалы, а местные охранники. Обычно это граждане, которые больше нигде не пригодились.

Создатели пожарных систем, проектировщики зданий должны помнить, что исход ЧП будет зависеть от людей, которые умеют только смотреть сериалы на телефоне и разгадывать кроссворды. Скорее всего, в самый ответственный момент охранник просто сбежит, а не попытается сделать что-то полезное. В «Зимней вишне» так и получилось.

Исключить насколько возможно человеческий фактор? Нужно ставить дорогую автономную противопожарную систему. Сэкономить? Поставить что подешевле, а функцию нажать на тревожную кнопку возложить на охранника. Который в нужный момент либо убежит, либо вообще выключит сигнализацию.

С 2012 по 2017 год в России количество техногенных пожаров сократилось на 20%. Прямой ущерб от пожаров снизился на 10%. Но с тем или иным ущербом, а ТРЦ в России стабильно горят раз в месяц.

Так почему на Западе пострадавших от огня в торговых центрах значительно меньше? Денег на хорошую сигнализацию не жалеют, и персонал специально обучают. И эксплуатируют объекты без отступления от предписанного проектом.

Но самое главное, принцип безопасности в странах старого капитализма давно поставлен перед прибылью. Вопреки маркетинговому правилу провести гостя к развлечениям по лабиринту товаров, аттракционы, детские площадки у них строятся на нижнем этаже. Потому что так проще организовать эвакуацию — в случае пожара дети могут и не выбраться с самого верха. У нас же маркетинг пока побеждает безопасность - самое интересное для детей уводят под крышу.

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