"Встанет солнце над лесом, только не для меня...": не стало Олега Анофриева

СЕГОДНЯ 18:39 2018-03-28T18:52:00+03:00

Замечательный певец и актер Олег Анофриев скончался на 88-м году - его подвело сердце, которое болело много лет [видео]

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Мы, советские дети, слышали его голос также часто, как и родительский. Под него засыпали - «Спят усталые игрушки», под него просыпались - «Я на солнышке лежу», «Куда ты тропинка меня привела». Став взрослее, познавали мир - «Есть только миг между прошлым и будущим». Его голос был уникальным - тенор, которым он мог петь за кого угодно - хоть за басовитого Трубадура в «Бременских музыкантах», хоть за Атаманшу (ее он «срисовывал» с Фаины Раневской), хоть за Принцессу.

Его голос был уникальным - тенор, которым он мог петь за кого угодноФото: EAST NEWS

Вообще-то Анофриев был актером и рвался играть в кино. Но чаще всего ему предлагали эпизодические роли. «Я хочу быть первым, а не вторым» - говорил Олег Андреевич и был прав. Тем не менее, даже эпизоды, в которых он сыграл, запомнились многим: характерная роль тапера в «Человеке с бульвара Капуцинов», образ Соловья-Разбойника в «Там, на неведомых дорожках…», постаревшего мальчика Пети из «Сказки о потерянном времени». Пожалуй, самой сильной стала роль Василия Теркина в театре Моссовета - газеты тогда писали, что «Анофриев и Теркин сплелись на сцене». Но и театр не стал главным делом жизни. Потому что у него был голос.

Вообще-то Анофриев был актером и рвался играть в киноФото: EAST NEWS

Олег Андреевич родился в Геленджике, на северном Кавказе, в 1930 году. И пережил многое, о чем потом рассказывал легко и с юмором. Признавался, что в юности был человеком жадным до удовольствий, но в их отношениях с женой это ничего не меняло - была любовь, поэтому и прожили вместе 64 года. Семья у него была крепкая, большая - дочь Мария, внучки Настя, Маша и Наталья, правнук Олег, которому он даже посвятил стих «От Олега до Олега ровно 80 лет». Внуку он очень радовался - когда жена «пошла» за первым ребенком, Анофриев активно ждал сына - даже написал колыбельную для парня. А узнав, что появилась девочка, от неожиданности напился, и в таком виде встретил на Арбате актрису Римму Маркову, которой и пожаловался - мало того, что дочка, так еще и «Оле-говна» по отчеству будет.

Мы, советские дети, слышали его голос также часто, как и родительскийФото: GLOBAL LOOK PRESS

Он никогда не ныл, не сдавался. Ни в детстве, когда от голода приходилось есть борщ из крапивы. Говорил: тяжело было, зато время какое интересное! И когда получил тяжелейшую травму (в правой руке разорвалась граната, после чего не работал средний палец и оторвало указательный), и его не взяли в музыкальную школу, назвав «калекой».

Не озлился, когда оказалось, что огромные деньги за «Бременских музыкантов» (было продано немыслимое на тот момент количество пластинок с его голосом - 28 миллионов) - достались только авторам мультфильма. А Анофриеву - всего 330 рублей. Когда Олег Андреевич предложил поделиться, ему сказали - давай так: тебе - слава, нам - деньги. Он вынужденно согласился. Но когда к нему пришли с идеей продолжения «Бременских», то сказал: тридцать процентов - не меньше. Жадность победила, и создатели мультика отказались от Анофриева, сделав предложение Муслиму Магомаеву.

Олег Анофриев в фильме "После дождичка, в четверг"

Не опустились руки и когда стало понятно, что сердце его с перебоями. Ничего, врачи поставили шунты, поменяли клапан. Олег Андреевич радовался тому, что голова у него нормально работает - вот что главное. В 2016-м году попросил у небес еще одно лето, чтобы пожить в любимом домике в подмосковном Козино. Ему было даровано два. Он был готов в любой момент уйти: даже памятник заказал сам с надписью «Есть только миг». К смерти относился с уважением, без страха, как к неизбежности, к которой надо приготовиться. Завещал все внучке, приготовил крест для похорон... Не учел лишь одного - думал, что мало кто вспомнит. Ошибся. Его голос невозможно забыть.

С детства все мы знаем голос Олега АнофриеваФото: GLOBAL LOOK PRESS

Проститься с Олегом Анофриевым можно будет в пятницу, 30 марта, в траурном зале Центральной клинической больницы Управделами президента. Похороны пройдут в этот же день. Точное время родные Олега Андреевича сообщат позже.

Олег Анофриев Песня о друге.Олег Анофриев Песня о друге

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Михаил Боярский: «Без голоса Олега Анофриева сложно представить нашу жизнь»

- С детства все мы знаем голос Олега Анофриева. Потому что без его голоса трудно представить себе и вечернюю детскую сказку, и мультфильмы, и взрослые фильмы, - сказал актер Михаил Боярский радио «Комсомольская правда». - Он был замечательный певец, прекрасный актер, душевный человек. Я с ним работал вместе и в кино, и на мультфильме. Это было большое удовольствие. Вспоминаю легко и приятно было вместе с ним петь «Не вешать нос, гардемарины!» для фильма «Гардемарины, вперед!». У него был широчайший голосовой диапазон - он мог петь и за львенка, и за черепаху, и за птичку, и за волка, и за Бандершу, и за Трубадура, и за Принцессу (подробности)

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Это интервью Олег Анофриев дал "Комсомольской правде" накануне своего восьмидесятилетия

- Вы продолжаете заниматься творчеством?

- Я пишу стихи, песни. Сейчас уже с концертами не выступаю. После операции - мне делали шунтирование сердца - тяжеловато.

- Я вас по телевизору недавно видела - вы хорошо выглядите!

- Это снаружи, внутри - запчасти. Что мог в профессии, я уже сделал. Сейчас пишу на своей даче, хорошо...

- Вы много песен исполнили в кинофильмах. Мне нравится ваша песня «Есть только миг» из фильма «Земля Санникова».

- Я ее исполнил. Но я ее не написал. А было сам сочинял песни к фильмам. В фильме «Северный вариант» две песни мои звучат (подробности)

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«Жил со всеми грехами в большой дружбе». Правила жизни Олега Анофриева

Обладатель уникального голосового диапазона, человек-оркестр, как называли Анофриева. Это его голосом поют Бременские музыканты, Львенок, Черепаха и даже гардемарины из популярного фильма. Песня «Есть только миг» в его исполнении стала гимном всех романтиков, а под колыбельную «Спят усталые игрушки» засыпало не одно поколение детей. Анофриев ушел, а его песни остались и будут звучать долго-долго. Для зрителей, которые его давно знают и любят, и для тех, кто только знакомится. По профессии Олег Андреевич - актер, но в первую очередь он - поэт-песенник, певец и режиссер. «Комсомолка» не раз общалась с ним, поздравляла с праздниками. И вот теперь, перечитывая те интервью, хочется вспомнить, какие ценности он исповедовал, как жил, что любил…(подробности)