«Попалась на фейк»: Ксения Бородина нашла в себе силы извинил за вранье по погибшим в Кемерово

СЕГОДНЯ 18:53 2018-03-28T18:57:34+03:00

Бородина сумела найти в себе силы и извинилась за то, что распространила "фейк" Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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28 марта в России объявлен траур по жертвам пожара в Кемерово, который унес жизни нескольких десятков человек. Самое ужасное, что большинство из них – дети. Почти сразу же после появления новостей о страшной трагедии в соцсетях стали появляться новости, что жертв на самом деле было больше. Речь шла чуть ли не о сотнях погибших в огненной ловушке. Поверила этой информации и ведущая телепроекта "Дом-2" Ксения Бородина.

Однако она сумела найти в себе силы и извинилась за то, что распространила "фейк". "Кемерово мы скорбим вместе с вами. Самое мерзкое в этой трагедии то, что появились десятки людей, которые пытаются нажиться на нашем горе и придумывают различные небылицы. На такой фейк попалась и я. Когда у тебя миллионы подписчиков, считаю, что нужно еще сильнее осозновать ответственность. Поэтому признаю свою ошибку. Мы потеряли в страшной трагедии 64 человека, большинство из которых дети (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала телеведущая на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

"Ужас, как же их много, целые семьи... нет слов... только слезы", "Сердце болит, почему вот так (((((((", "Почему? Зачем? Столько ангелов, до сих пор я не пришла в себя"", "Сколько бы не было, в голове не укладывается что это случилось. Дети милые пусть земля будет пухом. Страшнейшая мировая трагедия", «Но если у вас миллионы подписчиков, нужно проверять информацию, которую идет от вас. Ведь вы делаете родственникам погибших еще хуже», – отреагировали на покаянный пост ее подписчики.

Напомним, что торговый центр "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Дети в момент ЧП были в кинотеатре. Они попали в западню – двери одного из залов оказались запертыми.

Надо отметить, что в скандал, связанный с трагедией в Кемерово оказалось вовлечена накануне и другая экс-звезда «Дом-2» Виктория Боня. Профессиональная красавица опубликовала скриншот комментария, на котором одна из пользовательниц упрекнула её в бездушности, и сопроводила его гневной речью.

«Вот так у нас "скорбят" люди, упрекая тебя, что твоя дочь не сгорела в пожаре. <...> Стыдобища и позор вашим матерям и отцам, которые воспитали такую прожилку нации! <...> И да, извините, что моя дочь сейчас спит в кроватке и не горит заживо огнём», - заявила модель. И добавила:

«Но я могу сказать наверняка, я безумно рада, что моя дочь не будет расти в вашем обществе, где ненависть берёт верх даже в такой ситуации, когда бы нужно направить свои силы и сделать что-то полезное», - добавила она.

Пользователи осудили такое поведение звезды и посчитали ее высказывание верхом цинизма.