Михаил Саакашвили переориентировался с Украины на Грузию

СЕГОДНЯ 10:20 2018-04-04T10:22:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на редкость постоянен в одном – в том, что он непостоянен. Довелось бы ему родиться девушкой, цены бы ему не было у определенной категории мужчин за ветреность и противоречивость.

Меньше недели тому назад он грозил Порошенко, пророча, что тот кончит хуже, чем Янукович, и заявлял, что намерен вскоре вернуться на Украину, которая выслала его 12 февраля в Польшу.

- Как только в центре Киева соберётся много людей — я обязательно в тот же день вернусь. Я сяду в самолёт и просто прилечу в Борисполь. Не буду прорывать колючую проволоку, не буду горные тропы переходить — просто сяду в самолёт, - заявил он в эфире одного из украинских телеканалов, видимо, наслушавшись Ёлки. Помните «Прованс», да? «А завтра в семь двадцать две я буду в Борисполе…».

Но отныне Порошенко может спать спокойно! Спи спокойно, Петр Алексеевич, Михаил Николозович поменял вектор своих географических устремлений. Теперь он решил осчастливить свою первую Родину, от паспорта и гражданства которой отказался ради заветной книжечкой с тризубом, которая в результате просочилась между пальцев. Оказывается, у него душа болит за то, как плохо живут его соотечественники, и он уже подготовил для них свой рецепт счастья. Бинарный, так сказать, рецепт, пользуясь новомодными терминами. Из двух составляющих – уничтожение мафии и лично он, Михаил Николозович.

- Справиться с реальной опасностью можно лишь ростом экономики и уровня жизни. Я намерен лично заняться этим. Сейчас против меня выдвинут обвинения с одной целью, чтобы я даже не думал вернуться в Грузию. Не дождетесь. Я приеду в Грузию и реализую все программы вместе со своей командой. Я не оставлю грузинский народ в беде, - заявил он в своем видеообращении. - Я говорю этой мафии, что мы упраздним ее правление. Мы вернем экономическую власть грузинским семьям, каждому грузину и настоящим грузинским бизнесменам — представителям среднего и малого бизнеса.

А как же Незалежная, в любви и верности к которой Саакашвили клялся и до того, как ему вручили украинский паспорт, и после того, как его отобрали? Как же украинцы, что несли его через границу на руках? Бросил? Напрасно они сейчас заламывают руки, тщетно молят его: «Тятя! Тятя! Вернись!»

Может, ему не понравились подарки, которые привезли сторонники из Западной Украины? Буквально 2 апреля Михаил Николозович писал на своей странице в соцсети «Фейсбук»: «Группа активистов проехала всю дорогу от Западной Украины до Амстердама на легковушке, чтобы привезти мне на праздник сала, маринованных грибов, самогона и домашнего вина… Сейчас главное найти на все это амстердамских собутыльников и любителей сала». Неужто не нашел? Или не впрок желудку пошло? Мы же понимаем, в Амстердаме досуг скрашивают, скорее, не горилкой с салом. Там свои радости, изменяющие сознание. Ну, так Саакашвили, говорили, по ним тоже еще как не промах.

Так это или не так, но Михаил Николозович, в общем, обратил свой взор к Грузии. Правда, скорее всего, не появится ни там, ни там. Потому что в Грузии его уже заочно осудили на три года лишения свободы. И это только по одному эпизоду, а там целый букет. А На Украине в случае повторного нарушения границы его тоже суд ждет. Может, даже еще и к Савченко пристегнут.

А на месте украинцев я бы не расстраивался. Мало того, что реальной пользы от Саакашвили чуть меньше, чем от козла молока, так он ведь еще не раз и не два переметнется снова к Украине и обратно. Он - как живое подтверждение теории Дарвина о происхождении человека от обезьяны. От вполне конкретной, из анекдота, в котором звери решили разделиться на умных и красивых. И только мартышка бегала туда-сюда, пока не упала от изнеможения: «Мне что, разорваться, что ли?»

Точь-в-точь Михаил Николозович. Который, наверное, долго еще не сможет определиться, умный ли он и свидомый украинец или красивый грузин.