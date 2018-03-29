Требования футбольных сборных к ЧМ-2018 в России: Шестиметровый забор, игровые приставки и автомобили для гольфа

СЕГОДНЯ 01:12 2018-03-27T18:15:27+03:00

В «Барселоне» за Лионелем Месси и так не угнаться, а когда он в сборной Аргентины пересядет на гольфкар, все соперники точно останутся позади. Фото: SUSANA VERA/REUTERS

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До начала футбольного чемпионата мира меньше трех месяцев, и его участники не дают скучать организаторам. Сборные, которые приедут в Россию летом, выдвигают разного рода просьбы и требования - иногда довольно неожиданные. Итак, требования футбольных сборных к ЧМ-2018 в России:

Англия

✔ Шестиметровый забор

✔ Игровые приставки

✔ Увеличенные кровати

✔ Криокамеры

✔ ТВ на английском

Самый, пожалуй, привередливый гость ЧМ-2018. Жить англичане собираются в Зеленогорске, что под Санкт-Петербургом. А последнее их требование - построить вокруг базы забор высотой шесть метров. Сейчас там всего лишь двухметровое ограждение. Тренеры сборной Англии боятся, что кто-то сможет подглядеть секреты их тренировок.

Еще одно неожиданное требование - криокамеры. Речь, конечно, не об описанных фантастами аппаратах заморозки организма для долгих космических путешествий. Англичане просят специальные ванны, которые заполняются льдом. Футболисты после тренировок и матчей помещают туда ноги, и восстановление проходит быстрее. Научный факт!

А еще британская пресса сообщает, будто футбольная ассоциация Англии беспокоится, что ее футболистов могут отравить в России, и поэтому привезет на чемпионат мира свою еду и поваров. В списке продуктов, которые англичане захватят с собой, - кексы, печеные бобы, томатный соус, шоколад, горчица и даже чай в пакетиках. Такую предусмотрительность британские СМИ связывают со скандальным отравлением в Англии бывшего полковника ГРУ Скрипаля. Конечно, версия, что Россия, хозяйка чемпионата, начнет травить футболистов, выглядит идиотской. Но в угаре антироссийской пропаганды возможны и не такие фантазии...

Португалия

✔ Стены другого цвета

✔ Мебель на балконах

✔ Игровые приставки

✔ Плазменные телевизоры

Криштиану Роналду и его друзья будут жить в подмосковном Кратове, и там им перекрашивают стены в другой цвет - прежний не понравился гостям. Сообщалось о других пожеланиях португальцев: мебель на балконах (привыкли они у себя к солнцу), игровые приставки (не простые, а связанные в сеть, чтобы играть друг с другом, не выходя из номера), и по большому телевизору в каждый номер.

Корея

✔ Ортопедические матрасы

✔ Теннисный стол

✔ Два огромных телевизора

✔ Шестиметровый забор

Сборная Южной Кореи, как и Англия, будет жить в Ленинградской области, и она тоже запросила забор 6 метров высотой. А еще корейцам нужны ортопедические матрасы - для более комфортного отдыха. Прибавьте к этому теннисный стол (азиаты обожают пинг-понг), две большие плазменные панели (для разбора матчей) - и вы получите жилище мечты южнокорейских футболистов.

Аргентина

✔ Ремонт в комнатах

✔ Большое количество полей

✔ Гольфкары

Представители Аргентины уже пару раз приезжали в подмосковные Бронницы, чтобы осмотреть российскую базу. Они остались довольны количеством футбольных полей - их целых 12, но гостям не понравился ремонт в некоторых комнатах, и аргентинцы попросили переделать дизайн. А еще Лионелю Месси и его товарищам нужны гольфкары, чтобы ездить на те самые многочисленные поля. Нет чтобы велосипеды попросить!

Аргентина затребовала гольфкары. Фото: diversifiedgolfcars.com

Бразилия

✔ Фрукты

✔ Лед

Сборная Бразилии во время ЧМ-2018 будет жить в Сочи. А что им необходимо, чтобы чувствовать себя комфортно, бразильцы рассказали перед матчем со сборной России. Загибайте пальцы: бананы, арбузы, виноград плюс 200 кг льда ежедневно. С фруктами все понятно, а вот лед им нужен для криопроцедур (см. выше).

Нигерия

✔ Национальные продукты

✔ Специи

✔ Свой повар

Нигерийские футболисты планируют жить в Ессентуках. И первым делом озаботились привычным питанием. Про еду думают все сборные, свои повара ездят со многими командами. Но вы попробуйте найти в Ессентуках рис офада или ямс!

Германия

✔ Миндальное и рисовое молоко

✔ Зоны отдыха

Чемпионы мира обычно очень щепетильны в вопросах выбора базы. В Бразилии на ЧМ-2014 им вообще ничего не понравилось, и они выстроили свой собственный тренировочный комплекс. Сейчас немцы будут готовиться в подмосковных Ватутинках, и самое необычное, что гости попросили, - миндальное и рисовое молоко. Еще сборной Германии понадобились лаунж-зоны возле отеля для спокойного отдыха.

НАШИ НЕ ХУЖЕ

Помидорный дефицит

Российская команда тоже на подобных турнирах выкатывает свой райдер. Он, впрочем, похож на многие остальные. Мы тоже просим русские телеканалы в номерах игроков, у нас строгие требования к тренировочным полям (занятия должны быть закрыты от посторонних глаз) и к безопасности (возим своих охранников). Но больше всего заморочек по поводу питания. У нас в штате тоже есть свой повар, который делает борщи и другие привычные игрокам блюда. Но вы когда-нибудь пытались объяснить, например, в Бразилии, что вам надо купить гречку? А нашим менеджерам приходится. Впрочем, гречка - еще не самое сложное. Знаете, какой продукт невозможно найти почти нигде на выездах сборной? Бакинские помидоры. А их сборная России почему-то очень любит и поэтому возит с собой.

А ЧТО ЕЩЕ

Никаких лошадей и комаров рядом!

Список требований может расширяться до бесконечности. Вот что хотели сборные на прежних чемпионатах мира.

Эквадор на ЧМ-2014 просил каждый день подавать бананы, причем непременно эквадорские.

Сборная Алжира требовала в каждый номер положить Коран.

Франции нужно было исключительно жидкое мыло.

Португалия требовала 4 отдельных охранника для Криштиану Роналду.

Мексике в ЮАР-2010 был необходим католический священник, разговаривающий на испанском языке.

Япония требовала джакузи.

Сборная Аргентины на ЧМ-2010 приказала покрасить все номера игроков в белый цвет.

Швейцария на мундиале в Бразилии просила оградить их от местных комаров.

Италия требовала отселить из располагающихся рядом с базой конюшен лошадей - во избежание травм игроков.

Похоже, мы еще легко отделались.