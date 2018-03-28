Война учебников?

СЕГОДНЯ 10:45 2018-03-28T12:13:05+03:00

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Утром 28 марта, на сайте электронной газеты "Век" появился материал автора Дмитрия Наумова. Приводим его текст:

Настоящие страсти кипят вторую неделю вокруг Министерства образования. Некоторые СМИ, будто сговорившись, буквально обрушились на ведомство с критикой. При этом все выпады абсолютно идентичны и создаётся впечатление, что кто-то ведет спланированную информационную атаку, тиражируя так называемые «претензии» как под копирку.

Возникают вопросы: кому выгодна эта пиар-истерия? Кто может стоять за атакой на Министерство образования? Неужели образовательный стандарт по литературе стал предметом грандиозной информационной войны? Попробуем разобраться...

Возбудились на новый ФГОС

Министр образования Ольга Васильева неоднократно выступала за определенные стандарты и против некачественной учебной литературы. Именно она заявила о разработке поистине революционного ФГОСа, призванного вернуть нас к лучшим традициям русской (советской) школы. Как уже отметили в прессе, вызов министру, почувствовав запах жареного, могли бросить либерал-глобалисты, заручившись поддержкой «продвинутых» преподавателей (в том числе из своих вотчин — ВШЭ, РАО, ФИРО, психфака МГУ). Либеральное образовательное болото буквально «возбудилось» на новый ФГОС от Васильевой. Ведь он, как отмечают эксперты, бьет в самое сердце либеральных принципов вариативности и «личных карьерных траекторий», вводит четкие критерии и требования к получению знаний для каждого школьника. Однако, некоторым подход явно невыгоден.

Как «Эксмо - АСТ» школьников уму-разуму учит...

Издательский холдинг «Эксмо - АСТ», выпустивший огромное количество сомнительных учебных пособий, продолжает активно внедрять в сознание школьников свои специфические представления о морали и социально-нравственных принципах. Владелец холдинга Новиков неоднократно фигурировал в СМИ на почве разных конфликтов. Речь шла в том числе о рейдерским захвате. Как выяснилось, в своё время предложению «Эксмо» о покупке АСТ предшествовала атака налоговиков с претензиями на 6,7 млрд рублей. Еще в середине нулевых АСТ было крупным издательством на книжном рынке России, однако, заинтересовался им владелец ЭКСМО Олег Новиков, судьба издательства оказалась предрешена. Как отметили в одном известном телеграмм-канале, «сначала компанией заинтересовались налоговики, затем её стоимость упала в разы, в итоге Новиков покупает АСТ намного дешевле». Как считают представители прессы, «серые схемы в издательском бизнесе используют практически все, в том числе, и «Эксмо», против которого также несколько лет назад возбуждалось соответствующее расследование. Поэтому одновременный прессинг со стороны налоговых органов и главного конкурента вкупе с появившимися в СМИ сведениями о слиянии двух гигантов книжного рынка наводят на мысль о попытке Новикова сбить цену на АСТ, загнав это издательство в угол».

Скандалы не могли не сказаться на общем состоянии дел издателя. Сейчас, как пишут в прессе, деятельность Новикова стала идти не очень хорошо. Возможно, именно поэтому, стремясь прикрыть неудачи в бизнесе, предприимчивый издатель стал использовать в своих целях либералов для информационной атаки на Министерство образования и лично Министра Ольгу Васильеву.

«Бедные немцы мерзнут в сталинградском котле»

«Учебник - источник знания и опыта всего мира» - эта гордая надпись, актуальная в советские годы, сегодня, увы, может восприниматься лишь как тонкий «троллинг». Авторы некоторых учебников как будто нарочно издеваются над школьниками. Читаешь - и диву даёшься. В пособии по географии повествуют, что Сургут расположен на территории соседнего Ямала, а Крым и Калининградская область и вовсе «исчезли». Или другой пример - учебник по обществознанию, который сняли с производства 2 года назад. Цитируем дословно: «Представьте себе человека, с раннего детства страдающего серьезным психическим заболеванием. Он не способен к учению, труду, созданию семьи, ко всему тому, что образует духовный мир личности. Говоря иначе, он не является личностью».

Скандал, помнится, был громкий. И что дальше? Воз и ныне там. Ранее упомянутый Новиков продолжает заниматься издательской деятельностью и тиражирует учебники, содержание которых уже неоднократно подвергалось жесткой критике.

Так что же на самом деле происходит в информационной среде? Происки либералов? Или это совместная акция с владельцем псевдолиберального холдинга «Эксмо - АСТ» Новиковым, лично заинтересованным в тиражировании учебников определенного качества, в которых «бедные немцы мерзнут в сталинградском котле»?

Не пора ли поставить точку в деле о сомнительной учебной литературе и принять, наконец, поправки к образовательному стандарту? От этого ни много ни мало зависит уровень образования современных школьников и, соответственно, будущее нашей страны. К слову, опрос на одном из федеральных каналов показал, что единую программу по литературе поддерживает 89% россиян. Получается, победа псевдолибералов в борьбе против стандартов ударит по большинству обычных граждан России.

Источник: Электронная газета "Век"