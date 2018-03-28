"И даже могли еще забить": Федор Смолов - о поражении от сборной Франции

СЕГОДНЯ 11:20 2018-03-28T11:44:27+03:00

Российские футболисты вновь пропустили три мяча в товарищеской игре, на сей раз от французов. Фото: Александр ГЛУЗ

В товарищеском матче в Санкт-Петербурге наша команда уступила со счетом 1:3

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В контрольном матче в Санкт-Петербурге (1:3) единственный мяч в ворота сборной Франции забил Федор Смолов, который на этот матч вышел с капитанской повязкой. После игры форвард сказал:

- К сожалению, мы проиграли 1:3. Но сегодня, в отличие от предыдущем матче против бразильцев мы создавали моменты и не сильно уступали по игре. И было ощущение, что мы при счете 1:2 можем еще добавить и сравнять счет. Но, к сожалению, пропустили третий гол.

- В прошлый раз вы сказали, что в команде никто не играл. А сегодня?

- Просто мою фразу немного вырвали из контекста, я не давал интервью. Кто-то из толпы задал вопрос и мои слова неверно интерпретировали. А сегодня - вам со стороны, наверное, виднее.

- И все же, как вам кажется, команда играла?

- Мне кажется – да.

- Сравните игру сборной России против обеих команд – Бразилии и Франции.

- Конечно уровень игры как раз и виден на уровне таких команд. Я считаю, что со сборной Бразилии мы не показали свой настоящий уровень. И где-то, скажем, не то что переоценили, а побаивались просто бразильцев и действовали не совсем верно. Сегодня же старались больше отбирать мяч, прессинговать, играть выше. Поэтому удавалось создавать моменты и даже могли забить больше.

- Сегодня вы вышли с капитанской повязкой. Как это ощущали?

- Это большая честь и гордость, спасибо, что Станислав Саламович доверяет мне, но опять, в первую очередь, хотелось бы выигрывать.

- Но голом то своим удовлетворены?

- Нет, его мало было для победы.

- На сегодняшний матч обе команды вышли в черных повязках. Как повлиял траур, давило ли это на вас?

- Давило… Мы обсуждали с ребятами… хотели, как раз сегодня добиться положительного результата. Чтобы хоть каким-то образом отвлечь зрителей, дать какие-то положительные эмоции во время этой страшной трагедии…

- Где вам больше понравилось играть – в «Лужниках» или здесь, в «Санкт-Петербурге»?

- Лично мне здесь. И по тому что здесь крыша закрывается и играть не холодно, а потом, мне кажется, и по содержанию, если брать Испанию и вот теперь Францию, то мы лучше здесь играем.

- Федор, на этом стадионе вы забили в матче открытия Кубка Конфедераций Новой Зеландии, Испании и вот теперь – Франции. Не пора ли вам перебираться сюда насовсем? (Игрока «Краснодара» давно сватают в «Зенит».)

- Мне уже сегодня не раз задавали этот вопрос. Конечно я не против, ели буду продолжать забивать здесь. Но перебраться насовсем в Петербург… Поживем - увидим.

- А сколько вы собираетесь забить на чемпионате мира?

- Пусть это будут всего два гола, но которые принесут 6 очков.

КСТАТИ

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Футболисты сборной России спустя всего несколько дней после матча с Бразилией во вторник, 27 марта, провели еще один товарищеский весенний поединок. В Санкт-Петербурге под закрытой крышей стадиона на Крестовском острове мы сыграли с вице-чемпионами Европы 2016 года — сборной Франции. (подробности)