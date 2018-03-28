Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев: «Нам звонят из Джакарты и Бангладеш с анонимными сообщениями о бомбах»

СЕГОДНЯ 13:16 2018-03-28T13:20:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к жителям региона в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня». Видеоролик опубликован на сайте администрации области.

В первую очередь Тулеев выразил благодарность кемеровчанам:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644874" frameborder="0"></iframe> Аман Тулеев обратился к жителям области в связи с трагедией.Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обращается к кузбассовцам в связи с трагедией в ТЦ «Зимняя Вишня»

- Я хочу низко поклониться всем, кто нас поддерживает в эти труднейшие для нас дни. Спасибо вам!

Аман Тулеев рассказал, что после воскресной трагедии в «Зимней вишне» регион буквально захлестнула волна анонимных звонков с сообщениями о бомбах. По его словам, в ночь с 27 на 28 марта только в Кемерове таким образом было «заминировано» пять объектов: кафе, пельменная, развлекательные центры.

- Посмотрите, что творится. Шахта «Юбилейная» - два раза были анонимные звонки о том, что шахта заминирована. Мы знаем, что это не правда, но обязаны поднять шахтеров. Потом такие же звонки были на шахте «Антоновская», 27 числа — шахта «Полосухинская». Только все проверили, спустили людей, опять звонки с сообщениями о бомбе. Зачем это делается? Чтобы люди озлобились

Губернатор признался, что найти источник звонков спецслужбы пока не могут. Известно, сигнал идет из Джакарты и Бангладеш.

Самое страшное, что анонимы добрались и до семей погибших. Во вторник 27 марта кто-то их обзвонил и пригласил в Областной суд на предварительные слушания. Хотя в тот день никаких заседаний по трагедии там не проводилось.

- Определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей вокруг этой трагедии. Пытаются нажиться на чужом городе, - уверен Тулеев. - Телефонный хулиган из Украины обзванивает наши морги и просит принять тела. И вот число погибших уже выросло до 600-700 человек. Хотя здесь работают официальные органы, которые вам доложили о случившемся.

Тулеев пообещал лично встретиться с каждой семьей погибших и помочь им всем возможным. Также он рассказал о разговоре с президентом страны Владимиром Путиным, у которого глава региона просил привлечь к ответственности истинных виновников трагедии, а не «вешать вину на сторожа или билетершу».

- Я третьи сутки не сплю. Для меня это личная трагедия, погибла моя племянница, Это страшное горе. И во время такого горя всегда на Руси люди объединялись, помогали друг другу. Наживаться на нем — это кощунство, - заявил Аман Тулеев.

ПАМЯТЬ

Погибшие во время пожара в Кемерово: Вспомним всех поименно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы умоляли открыть этот чертов кинотеатр. Но никто не пришел на помощь». Многодетный отец потерял в кемеровской трагедии трех детей, жену и сестру

Кемеровский бизнесмен Игорь Востриков потерял на пожаре в «Зимней вишне» трех своих детей: семилетнюю Анну, пятилетнего Артема и двухлетнего Романа - а еще жену Елену и сестру Алену. Все они были в кинотеатре, как раз в том зале, где по непонятной причине оказались закрыты снаружи двери (подробности)