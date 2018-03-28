2018-03-28T13:20:51+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев: «Нам звонят из Джакарты и Бангладеш с анонимными сообщениями о бомбах»

Опубликовано видеообращение чиновника к кемеровчанам [видео]
Дмитрий КОЗУРОВ
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Аман Тулеев записал видеообращение к кемеровчанам.Аман Тулеев записал видеообращение к кемеровчанам.Фото: YouTube
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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к жителям региона в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня». Видеоролик опубликован на сайте администрации области.

В первую очередь Тулеев выразил благодарность кемеровчанам:

Аман Тулеев обратился к жителям области в связи с трагедией.Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обращается к кузбассовцам в связи с трагедией в ТЦ «Зимняя Вишня»

- Я хочу низко поклониться всем, кто нас поддерживает в эти труднейшие для нас дни. Спасибо вам!

Аман Тулеев рассказал, что после воскресной трагедии в «Зимней вишне» регион буквально захлестнула волна анонимных звонков с сообщениями о бомбах. По его словам, в ночь с 27 на 28 марта только в Кемерове таким образом было «заминировано» пять объектов: кафе, пельменная, развлекательные центры.

- Посмотрите, что творится. Шахта «Юбилейная» - два раза были анонимные звонки о том, что шахта заминирована. Мы знаем, что это не правда, но обязаны поднять шахтеров. Потом такие же звонки были на шахте «Антоновская», 27 числа — шахта «Полосухинская». Только все проверили, спустили людей, опять звонки с сообщениями о бомбе. Зачем это делается? Чтобы люди озлобились

Губернатор признался, что найти источник звонков спецслужбы пока не могут. Известно, сигнал идет из Джакарты и Бангладеш.

Самое страшное, что анонимы добрались и до семей погибших. Во вторник 27 марта кто-то их обзвонил и пригласил в Областной суд на предварительные слушания. Хотя в тот день никаких заседаний по трагедии там не проводилось.

- Определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей вокруг этой трагедии. Пытаются нажиться на чужом городе, - уверен Тулеев. - Телефонный хулиган из Украины обзванивает наши морги и просит принять тела. И вот число погибших уже выросло до 600-700 человек. Хотя здесь работают официальные органы, которые вам доложили о случившемся.

Тулеев пообещал лично встретиться с каждой семьей погибших и помочь им всем возможным. Также он рассказал о разговоре с президентом страны Владимиром Путиным, у которого глава региона просил привлечь к ответственности истинных виновников трагедии, а не «вешать вину на сторожа или билетершу».

- Я третьи сутки не сплю. Для меня это личная трагедия, погибла моя племянница, Это страшное горе. И во время такого горя всегда на Руси люди объединялись, помогали друг другу. Наживаться на нем — это кощунство, - заявил Аман Тулеев.

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