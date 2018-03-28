Такой парень из соседнего двора: Не стало нашего коллеги Олега Жданова

СЕГОДНЯ 15:00 2018-03-28T15:40:55+03:00

Олег умудрялся вести передачи на радио, гастролировать по разным городам, проводить мастер-классы для детей, вести литературные мастерские, преподавать в университете, писать собственные книги, заниматься краеведением, выступать с моноспектаклями... Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оптимиста, жизнелюба, человека с косичкой в бороде и круглых очках больше нет. Ему было отпущено только пятьдесят

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Странно и трогательно, когда мужчины выбирают главным делом своей жизни что-то такое беззащитное и почти обреченное. Как бумажная книга, например.

Когда не хватает людей, чтобы вершить справедливость и сохранить слабое и обречённое - приходят на помощь другие силы. Приходят растения и деревья, приходит Бирнамский лес, приходят герои сказок.

Олег Жданов - конечно, был таким героем. Большой, добродушный. С косичкой в бороде. В круглых очках. С бумажной книгой в огромных ладонях.

Так шёл ему облик старого книжника, гения библиотек. Хотя он был не старым. Совсем не старым.

Он был простым парнем из спального района Москвы, который смог пробиться в мир культуры - стать писателем, учителем, журналистом. И подчеркивал это, что он не лощеный потомственный высоколобый интеллигент, а свой, родной, такой парень из соседнего двора, который сумел развить в себе творческое начало, - говорит менеджер Эксмо Светлана Маркелова.

За то и любили. И, любя, догадывались, что все-таки этот простой парень был не просто человеком. Это выдавала огромная работоспособность. Достаточно глянуть На его страничку в ФБ. И удивиться. В каком темпе жил Олег. Он умудрялся вести передачи на радио, гастролировать по разным городам, проводить мастер-классы для детей, вести литературные мастерские, преподавать в университете, писать собственные книги, заниматься краеведением, выступать с моноспектаклями...

Дети на его занятиях пищали от восторга, - вспоминает директор библиотеки Достоевского Андрей Лисицкий. - У Олега была собственная методика обучения писательскому мастерству. Он учил работать в разных жанрах, учил писать рецензии. Это был не разговор взрослого с детьми, а разговор с ровесниками.

Во вторник у Олега Жданова запланировано выступление во Пскове. В субботу - традиционные уроки для детей в библиотеке Достоевского. И ещё гастроли в пяти городах до конца марта.

- Олег, как ты успеваешь? - удивлялись друзья.

- Я просто хочу мир лучше сделать, - отвечал Олег.

Поэт Кирилл Ковальджи говорил, что у каждого человека есть ощущение времени, отпущенного ему. Кто-то знает, что проживет долго, и живет медленно. Кто-то, наоборот, чувствует, что надо торопиться. Олег знал.

Вчера всех нас пришибло. Оптимиста, жизнелюба, человека с косичкой в бороде и круглых очках больше нет. Инсульт. Ему было отпущено только пятьдесят.

Да, человек смертен. Но это ещё полбеды. Плохо то, что иногда человек внезапно смертен.

Так говорил Воланд. А Жданов сказал бы иначе: «В ранней смерти есть логика небес».

Остались дети, остались книги, осталась жена Марина. «Вот вы спрашивали, откуда я беру силы, а я просто вдохновляюсь тем, что моя жена в меня верит».

И снова открываешь страничку в ФБ и снова удивляешься. Так не бывает. Для скольких людей Олег стал своим, родным. Не о каждом деятеле культуры, не о каждом актере и режиссёре напишут столько, сколько о нем. Его друзья, его знакомые. Не по звонку из СМИ, а по движению сердца.

Знаешь, а я задумалась, почему мы так любили все Олега, почему у всех теплое отношение к нему. Начинаешь разбирать детально, и понимаешь, что было у него такое, что редко встречаешь, - говорит менеджер «Эксмо» Алена Муркес.

Нет, этот простой парень из спального района был непростым парнем. Занятость, бешеный ритм, поездки - но , видимо, старый книжник разгадал секрет времени. Любовь к книгам и своему делу не помешала ему любить человека. И не жалеть времени на то, чтобы оставаться человеком: прийти на помощь, ответить на ночной звонок, почувствовать и поддержать словом и делом нуждающегося.

Вадим Панов, писатель

Энергичный... Очень общительный, позитивный, интересующийся всем и умеющий заинтересовать читателя, слушателя, собеседника. Умеющий расположить к себе, увлекающий и увлекающийся... Но главное - энергичный. Олег был одним из тех, кто крутит колеса мира, а не плывет по течению. Был создателем и выдумщиком... Без него вокруг стало чуточку темнее.

Александр Снегирев, писатель

Олег обладал живым умом, не был в плену догм, не был высокомерным исследователем, как часто случается с критиками. Он не раскладывал всё по полочкам, чутко прислушиваясь к пульсу живой литературы. Он сам писал книги, много выступал, в том числе и перед детьми. Дети его обожали. Он был отличным собеседником, воплощением жизни и для меня навсегда таким и останется.

Мария Метлицкая, писатель

Невозможно представить. Невозможно принять. Невозможно смириться...Чудовищная несправедливость! Талант, трудяга, просветитель. Коллега и друг. Как то он в эфире сказал- мы с Машей друзья.

И я загордилась!

Я просила его подписать книгу для моего внука. И как то все не складывалось... потом, потом. Сколько времени впереди!

А теперь это страшное слово «никогда»

Я ненавижу слова « туда забирают лучших»!

А сколько ещё добра он мог сделать здесь, на земле?

Как рано, господи...

скорблю. Плачу. И буду помнить всегда.

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