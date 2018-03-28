2018-03-28T15:24:37+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Урок «Курска» придется повторять после Кемерово

Горе затонувшей подлодки заставило выковать новую армию. А что теперь должно последовать за трагедией в «Зимней вишне»?
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175Специальный корреспондент отдела политики, журналист Кремлевского пула
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Акция памяти жертв кемеровской трагедии в центре Москвы.Акция памяти жертв кемеровской трагедии в центре Москвы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Первый срок Путина начался с трагедии, потрясшей страну не меньше, чем "Зимняя вишня". Он сам потом рассказывал, какое чувство беспомощности испытал, когда ему докладывали, что спасти "Курск" невозможно. Будь ты хоть десять раз президент России, а вытащить умирающих моряков со дна Баренцева моря в огромной стране было просто нечем, и ничего с этим сделать было нельзя. И тогда Путину тоже пришлось выходить к смятенным родным погибших, смотреть им в глаза и обещать, что сделает все, чтобы подобное никогда не повторилось.

Не знаю, вспомнил ли он сам этот момент, когда в Кемерово слушал доклад о гибели десятков детей в огне и дыму торгового центра, но я ни разу не видел, чтобы Путин в смятении барабанил пальцами по столу. В Кемерово — увидел. А что еще можно сделать, когда на логичные вопросы про установленную систему проверок, сигнализацию, тревожную кнопку, пожарные выходы получаешь невообразимые ответы, а за окном бушует митинг из потерявших детей родителей?

Легендарный персонаж говорил, что с людьми, которые воспринимают несчастные случаи как личное оскорбление, несчастные случаи не происходят. Огненный ад "Зимней вишни" Путин совершенно точно воспринял, как личное оскорбление. Как и гибель "Курска". И в этом шанс страны, что теперь каждый день - публично и на закрытых совещаниях - от чиновников всех уровней будут требовать соблюдения норм, выполнения правил, контроля за безопасностью торговых центров, кинотеатров, школ, детсадов... И безопасность общественных объектов в России, не только в Москве, но и в дальних губерниях, приблизится к сегодняшнему состоянию Российской Армии, путь которой тоже начался с колоссальной трагедии.

ПАМЯТЬ

Погибшие во время пожара в Кемерово: Вспомним всех поименно

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