Урок «Курска» придется повторять после Кемерово

СЕГОДНЯ 15:20 2018-03-28T15:24:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый срок Путина начался с трагедии, потрясшей страну не меньше, чем "Зимняя вишня". Он сам потом рассказывал, какое чувство беспомощности испытал, когда ему докладывали, что спасти "Курск" невозможно. Будь ты хоть десять раз президент России, а вытащить умирающих моряков со дна Баренцева моря в огромной стране было просто нечем, и ничего с этим сделать было нельзя. И тогда Путину тоже пришлось выходить к смятенным родным погибших, смотреть им в глаза и обещать, что сделает все, чтобы подобное никогда не повторилось.

Не знаю, вспомнил ли он сам этот момент, когда в Кемерово слушал доклад о гибели десятков детей в огне и дыму торгового центра, но я ни разу не видел, чтобы Путин в смятении барабанил пальцами по столу. В Кемерово — увидел. А что еще можно сделать, когда на логичные вопросы про установленную систему проверок, сигнализацию, тревожную кнопку, пожарные выходы получаешь невообразимые ответы, а за окном бушует митинг из потерявших детей родителей?

Легендарный персонаж говорил, что с людьми, которые воспринимают несчастные случаи как личное оскорбление, несчастные случаи не происходят. Огненный ад "Зимней вишни" Путин совершенно точно воспринял, как личное оскорбление. Как и гибель "Курска". И в этом шанс страны, что теперь каждый день - публично и на закрытых совещаниях - от чиновников всех уровней будут требовать соблюдения норм, выполнения правил, контроля за безопасностью торговых центров, кинотеатров, школ, детсадов... И безопасность общественных объектов в России, не только в Москве, но и в дальних губерниях, приблизится к сегодняшнему состоянию Российской Армии, путь которой тоже начался с колоссальной трагедии.

ПАМЯТЬ

Погибшие во время пожара в Кемерово: Вспомним всех поименно

МЕЖДУ ТЕМ

«Их заклинивало так, что не могли открыть втроем!»: тайный информатор - о том, почему были закрыты двери кинозалов

Почему были закрыты двери в кинозалах «Зимней вишни»? Ответ на этот вопрос третьи сутки ищут следователи, родственники, журналисты. «Прокачиваются» версии. Сначала такая: что учительница, которая привела в кино детей, а сама отправилась по магазинам, могла попросить билетера, условно, вот так: «заприте моих, чтобы не разбежались». Потом еще одна: что билетеров на все кинозалы не хватало, и они запирали двери, чтобы не проскочили «зайцы». И вроде как, правдоподобно звучит и то, и другое. Но с другой стороны, ну это же идиотизм – запирать двери в полный кинозал, да кто вообще имеет право запирать где-либо людей?! А может, есть совсем другая, третья версия развития событий? (подробности)