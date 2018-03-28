2018-03-28T15:36:47+03:00
Политика

Украина откажется от Киевской Руси

Глава украинского МИД Павел Климкин предложил «подискутировать о переходе украинского языка с кириллицы на латиницу»
Дмитрий СТЕШИН
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На Украине зазвучали предложения «подискутировать о переходе языка с кириллицы на латиницу».На Украине зазвучали предложения «подискутировать о переходе языка с кириллицы на латиницу».Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Я убежден, что Центральная Европа может полностью возродиться только после освобождения Украины от постсоветскости. Только тогда из Украины получится самодостаточный проект» - написал Павел Климкин на своей странице в соцсетях по-украински, привычно чертыхаясь и переключая в компьютере язык, чтобы подставить в слова латинскую букву «i». Оказалось, перевод украинского языка на латиницу главе МИДа подсказал дружеский журналист из прихожей Европы – Польши. И не прислушаться к «европейскому» мнению гордый украинец Климкин, вообще-то выросший в Курске и выучившийся в Москве, не мог. Но червь сомнения слегка покусывал Климкина, потому он обратился за советом к читателям.

Предложение нашло живой отклик в сердцах самых упоротых «великоукраинцев» - некоторые, с жовто-блакитными и красно-черными аватарками - были готовы сменить письменную идентичность прямо завтра. И сменят – пост главы МИДа напоминал зондаж общественного мнения. «Великоукраинцы» кириллицу сменят, а те, кто против, привычно промолчат (как это уже было во время Майдана и много раз после него) и тоже перейдут на новый язык. Сегодняшний украинский, слепленный когда-то большевиками из заимствований польского, немецкого и малороссийского (лишь бы было побольше отличий от русского) и так-то в нынешнем виде напоминает то ли гугуканье, то ли неведомый речекряк. А если его перетолмачить на латынь, любой текст можно будет сразу отправлять в юмористический «Аншлаг» - там возьмут не вчитываясь.

Вот только попутно новой «самодостаточной Украине» придется уже окончательно переписать и свою историю. Многие хохотали над «научными исследованиями» о «древних украх, выкопавших Черное море», «потомках шумеров и фараонов». На самом деле, в тех ересях не было ничего смешного – фундамент отказа от русской идентичности уже заложен. Просто однажды эти записки сумасшедших бандеровцев объявят официальной историей Украины и внесут в школьные учебники. В них уже не будет ни Киева как истока городов русских наряду с Новгородом, ни Нестора Летописца, ни Владимира Крестителя Руси, ни «Слова о полку Игореве». Останется лишь странный «шумеро-фараонский» народец, пришедший на земли древней Киевской Руси и начавший ее перелицовывать, перекрашивать, отмежевываясь от других наследников русских истоков - России и Белоруссии.

За 25 лет выращено поколение манкуртов, которое на Донбассе четвертый год «воюет с Россией». И, заметьте, не разбегается по домам, сидит в окопах и надеется дойти до Москвы и там отомстить - самим себе и своим предкам...

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