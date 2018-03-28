Молчать и каркать, каркать и молчать…

СЕГОДНЯ 18:14 2018-03-28T18:41:53+03:00

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Первое утро после трагедии в торговом центре "Зимняя вишня". Я в Москве, в кресле, у телевизора, а телеведущая одного из федеральных каналов – на улице в Кемерове, в прямом эфире, который ей не дают провести прохожие. Это раньше они, увидев московскую телегруппу, пытались глупо улыбаться и попасть в кадр. Теперь они окружают журналиста толпой и кричат в эфир матерные слова. «Чтобы их услышала власть!» - пафосно написал бы в этом месте какой-нибудь отъявленный либерал.

Увы, все не так. Кричат они не за этим.

Боюсь, что эта история закончится так: все эмоции уйдут в одну трубу и выльются в итоге на журналистов. Часть оттянет губернатор Тулеев. Но небольшую.

Повод, конечно, есть: «Охранник отключил сигнализацию», «Охранник не отключал сигнализацию» – каждая из этих новостей, опубликованных на вполне официальных интернет-сайтах в течение половины суток, способна вызвать рвотный рефлекс. На резонный вопрос – зачем публиковать непроверенную новость - ответа нет. Затем, что обложка сайта должна обновляться регулярно. Иначе читатели переметнутся к другим производителям информации, не столь брезгливым, как ты.

Мы это, конечно, переживем – мы столько уже за свой журналистский век пережили, что умеем мыслить аналогиями. Пожар в Кемерово – это второй «Курск», где виноватыми назначили военных, или второй Беслан – вину за который вместо террористов в общественном сознании свалили на спецназ, или второй «Норд-Ост», в котором «козлами отпущения» почему-то оказались врачи «Скорой». Теперь пришла наша очередь...

Вот только не надо, заходясь в истерике оттого, что журналисты взяли интервью у человека, потерявшего троих детей и жену и обвиняя нас в бессердечности, думать, что нам это нравится: заходить в дома, в которых зеркала завешены простынями, или стоять в толпе на митинге и слушать, как все вокруг кричат «Нам врут! Трупов гораздо больше! Власть и пресса замалчивают правду!» Это не страсть, а работа, которая, правда, теряет смысл, поскольку твой неблагодарный труд уходит в песок быстрее, чем вода. Это не сожаление, а констатация факта. Но без этой работы общество утонуло бы в панике.

В информационном вихре и постоянно меняющейся на экране картинке читатель не успевает понять, кто перед ним – профессиональный журналист или метатель фейков? Человек, который в случае ошибки будет отвечать перед судом, или информационный террорист-любитель, собирающий «лайки». Впрочем, о чем это я? В суд за буквенную истерику уже давно никого не водят. Новость сменилась, картинка уплыла в небытие, наступил новый день. Правда никого не интересует. Отравленный Скрипаль, любвеобильный Слуцкий, высылка дипломатов…. На фоне этого история с Олимпиадой и Родченковым давно ушла в архивы, а ведь это было всего месяц назад. МЕ-СЯЦ! Вы не чувствуете, что ваша голова скоро лопнет? Я вот – да…

Бороться с этим нельзя – как нельзя остановить время. Можно молчать – и предать профессию. Можно каркать – и, получается, опять ее предать. Молчать или каркать, каркать или молчать - разве тут может быть выбор?

Это трудно, я понимаю, но я прошу: пожалуйста, найдите возможность протиснуться между этими крайностями, остановиться и подумать. О том, например, что напоминает сегодняшняя информационная истерика вокруг пожара в Кемерове? Правильно: поздний Советский Союз перед самым его развалом. Интернета не было, но была та же внутренняя установка, что и сейчас («власть и пресса врут»), всеобщее абсолютное нежелание анализировать факты и очищенные от советской идеологии головы, в которые, как на чистый диск, можно было записывать, что угодно. Что и было сделано. А о чем говорит классовая ненависть большинства по отношению к владельцу «Зимней вишни», проживающему в Австралии, или несчастной учительнице сельской школы, ушедшей гулять по магазинам вместо того, чтобы вместе со всеми смотреть мультики - как, собственно, делают все (Все! Все!) взрослые. О том, что в обществе зреют предреволюционные настроения обнищавших рабочих масс. Осталось вспомнить, что за всем этим последовало.

Мы, журналисты, умеем мыслить аналогиями... Хотя именно за это нас чаще всего и ругают.

ПАМЯТЬ

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