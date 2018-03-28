Владимир Путин - о пожаре в Кемерове: Почему неделю не работала сигнализация? Почему ее не включили вручную? Почему двери оказались закрытыми? Почему использовали горючие материалы? Масса вопросов!

СЕГОДНЯ 19:00 2018-03-28T20:25:41+03:00

У президента после общения с жителями Кемерова было столько вопросов, что и ста следователям на них будет непросто ответить быстро Фото: REUTERS

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Скворцова едва не заплакала во время доклада

Владимир Путин продолжил разбираться с причинами трагедии в кемеровском торговом центре. Накануне родители погибших детей просили президента обязательно найти виноватых, и нет никаких сомнений, что они будут найдены. Было видно, что всех участников встречи - и Владимира Путина, и министра здравоохранения Веронику Скворцову, и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина - эта трагедия по-настоящему перепахала. Глава минздрава, рассказывая о том, что для опознания многих погибших потребуется генетическая экспертиза, с трудом сдерживала слезы. Казалось, что она вот-вот заплачет.

- Сколько следователей осталось в городе, привлекаются ли специалисты соответствующих направлений в Москве? - начал с вопросов следствия Путин.

- Группировка не сократилась ни на одного человека, - ответил Бастрыкин. - Это 104 специалиста-следователя и криминалиста, это более 40 человек из центрального аппарата – самые грамотные специалисты из управления по расследованию особо важных дел. Самая главная задача, которую мы практически выполнили, – это завершение осмотра места происшествия, где имел место очаг пожара.

Следкомом сегодня выдвигаются две основные версии возгорания - неисправность системы противопожарной безопасности, и поджог с помощью открытого огня. Правда, Бастрыкин тут же оговорился, что эту версию выдвигают те, кого сейчас привлекают к ответственности.

- Первые результаты показывают, что это маловероятная версия, - сказал он. - Более достоверная – это неисправность системы пожаротушения, профилактики и ликвидации очага возгорания.

Начальник ЧОП сбежал первым

Следствию предстоит разобраться со строительством "Зимней вишни", с профилактическими проверками, с проблемами сигнализации.

- Вопиющий факт! Начальник ЧОП, когда уже начался пожар, не включил систему звукового оповещения, а сам покинул здания, - рассказал Бастрыкин. - И многие из сотрудников центра вместо того, чтобы помогать людям эвакуироваться, сами покинули здание.

- Разумеется, должны быть проверены все версии, - согласился президент. - Все без исключения, но версия о каких-то злоумышленниках, она, конечно, очень удобна для тех, кто сегодня является подозреваемым. Мы видим, что, к сожалению, идут вбросы через социальные сети, в том числе из-за границы, чтобы посеять и панику, и недоверие, столкнуть людей между собой. Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах.

"Найдите того, кто подписал эту бумагу"

На вопрос главы государства, сколько времени потребуется на следственные действия, Бастрыкин быстрого результата не пообещал.

- Чтобы укрепить версию, на которую мы сегодня выходим - на безобразное отношение к обеспечению строительного комплекса, финансирования, почему такие проверки были, нам потребуется привлечение сторонних организаций, на это уйдет до пяти месяцев, - сказал глава Следкома. - Мы назначаем экспертизу в специальных учреждения Москвы и Санкт-Петербурга. Это экспертиза пожаротушения, это экспертиза по строительному вопросу, насколько можно было вообще это здание изначально использовать в качестве центра, была назначена экспертиза финансово-экономическая.

- Столько, сколько нужно людей, столько туда и направьте с тем, чтобы не затягивать ничего, - не стал возражать Путин. - Но, естественно, само собой разумеется, работа должна вестись на высокопрофессиональном уровне. Там очень много "почему?". Вчера я смотрел документ об осмотре здания сотрудниками противопожарных служб в 2016 году. И там написано - странно даже звучит! - "без замечаний". Там на каждом шагу проблемы! Найдите эту бумагу и посмотрите, кто ее подписывал.

У президента после общения с жителями Кемерова было столько вопросов, что и ста следователям на них будет непросто ответить быстро.

- Надо ответить на эти вопросы, - перечислял он. - Неделю не работала сигнализация, почему? Почему вручную не включили? Почему двери оказались закрытыми? Почему там использовали горючие материалы при отделке? Масса вопросов!

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