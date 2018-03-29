Роскомнадзор заблокировал украинского пранкера

СЕГОДНЯ 02:14 2018-03-29T02:14:59+03:00

Еще до того как устроить бесчеловечную акцию со звонками о якобы 300 погибших в Кемерове, украинский пранкер Евгений Вольнов засветился не менее гнусным «розыгрышем»

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Под видом сотрудника Следственного комитета он звонил несовершеннолетней, расспрашивая ее о подробностях изнасилования. А потом выложил запись на несколько сайтов.

По решению суда Ставропольского края эту информацию признали запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. В номере «КП» от 28 марта 2017 года в материале «Деза про сотни трупов пришла из Киева» мы сообщили, что Роскомнадзор не полностью заблокировал этот контент. Но должны принести извинения за неточность этой информации. На самом деле Роскомнадзор исполнил судебное решение и еще в 2017 году удалил противоправный контент с шести сетевых ресурсов.