2018-03-29T10:19:03+03:00
Общество

По всей стране шахтеры провели траурные митинги в память о погибших в Кемерове

Горняки не остались в стороне от горя столицы Кузбасса
Федор ПЕТУНИН
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28 марта было объявлено днем национального траура по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Траурные мероприятия прошли без преувеличения по всей стране.

Боль кемеровчан понимают и остро чувствуют шахтеры, ведь Кузбасс – угольная столица страны. Поэтому горе родных и близких погибших в «Зимней вишне», горняки всей страны восприняли как личное. Тем более, что многие из них потеряли в пожаре родных и близких.

От шахтеров поступают слова сочувствия и поддержки. Соболезнования губернатору Кемеровской области и жителям Кузбасса от лица многотысячного коллектива АО "СУЭК" выразил генеральный директор Владимир Рашевский и председатель совета директоров компании Александр Ландиа.

На предприятиях СУЭК в Кемеровской, Мурманской областях, Забайкальском, Красноярском, Приморском, Хабаровском краях, Республиках Бурятия и Хакасия прошли траурные митинги. В каждом из них приспущены флаги с траурными лентами, в административных зданиях плакаты со словами «Кемерово, скорбим с тобой», свечи и цветы. Больше того, горняки ведут сбор средств в помощь пострадавшим. Их перечисляют на специальный благотворительный счет.

- Трагедия в Кемерове стала общим горем для всей страны, для каждого ее гражданина. Всегда страшно терять близких людей, но еще страшнее, когда уходят дети. Трудно найти слова поддержки и соболезнований в такой беде. Мы все скорбим вместе с кемеровчанами. К тому же с Кузбассом мы объединены одной дружной трудовой семьей, - заявил генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров.

Боль жителей Кемерова чувствует вся страна. Траурным митингом почтили память погибших и работники Мурманского морского торгового порта, у которого были давние связи с Кемерово.

- Кузбасс и Мурманский морской торговый порт поддерживают многолетние добрые партнерские отношения. Шахтерский край обеспечивает основную часть грузооборота нашей Заполярной гавани. Страшное горе пришло в семьи жителей Кузбасса, и мы скорбим вместе с кемеровчанами, - сказал на митинге заместитель генерального директора ПАО «ММТП» Сергей Руденко.

Ровно в полдень капитаны всех судов, в том числе иностранных, у причалов порта включили сигнальные сирены в память о жертвах трагедии. А участники митинга выпустили в небо 64 белых воздушных шарика — по числу погибших.

К организованной портовиками акции подключились и сотрудники других предприятий региона: Мурманского отделения Октябрьской железной дороги, Росморпорта и других.

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