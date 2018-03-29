Сможет ли Apple взорвать образовательную рутину?

СЕГОДНЯ 11:05 2018-03-29T11:17:02+03:00

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Начну издалека: первый яблочный смартфон – некий симбиоз плеера iPod, мобильного телефона и карманного компьютера, который умеет погружаться в Интернет, появился всего 11 лет назад. Ну для истории - миг, мгновение. А посмотрите, насколько умные телефоны изменили мир!

Уже не удивляет бабушка, которая на смартфоне в чате переписывается с внуком. Навигаторы, финансовые расчеты (приложил корпус к терминалу и готово), все фотографируют, снимают видео. Да что говорить – сами все знаете.

Но если Стив Джобс и сам до конца не понимал, зачем нужен был первый iPhone и как повлияет он на продвинутое человечество, то вот роль компьютерной техники в образовании они понимал изначально.

И школьный iPad – это не просто собранный в оптимальной конфигурации планшет по более-менее доступной цене (может, в Штатах 300 долларов и подъемная сумма для школьников и для учителей, хотя тоже далеко не для всех, то в России цена все равно кусается). Но дело сейчас не в цене – она, уверен, будет падать. А вслед за яблочниками, как это часто бывает, подтянутся со своими образовательными устройствами и другие производители.

Кстати, первым в школы со своим специально заточенным на обучение подростков ноутбуком пытался зайти Intel. Но они разработали архитектуру, а сборку отдали местным производителям. В комплекте ноутбука была даже пластиковая линза, которая превращала камеру в микроскоп. А экран можно было отсоединять и использовать как планшет (и было это задолго до разборных китайских ноутбуков). Из-за того, что массовых поставок ноутбука не было, а местные сборщики очень стеснены в средствах на рекламу, проект не слишком продвинулся. А, может, тогда время еще не пришло – ноутбук был недорогим, но зато сильно тормозил и выглядел не слишком серьезно – он был в специальном корпусе из толстого пластика, чтобы при падении не сразу разбивался.

Но спрос на технику, предназначенную для обучения, есть. И вот Apple сейчас делает стратегический шаг, анонсируя школьный планшет. Если устройство станет действительно массовым (по крайней мере в колледжах и старшей школе), то количество обучающих программ возрастет сразу же.

Глава Apple Тим Кук на презентации в чикагском колледже говорил о том, что пятая часть – 200 тысяч из миллиона приложений, которые сейчас есть в AppStore – про образование.

Теперь же, когда разработчики знают технические возможности школьного устройства, и старые приложения обновят под современные требования, и новые приложения - думаю, очень быстро – появятся.

Фишка школьного iPad в том, что с ним работает электронное перо - Apple Pencil, которое распознает угол наклона и силу нажатия. Им можно пользоваться и как ручкой, делая «рукописные» пометки на страницах электронной книги, и как кисточкой и даже как … пинцетом. На презентации показали приложение, которое показывает, как препарируют лягушку, орудуя по экрану пером.

Им в фантазии не откажешь. Уже есть даже приложение, которое рассказывает о числах Фибоначчи на примерах из живой природы. Красиво и запоминается на раз.

Планшет – простор для творчества. От создания собственных видеопрезентаций до выполнения классной работы всеми вместе (у школьного планшета может быть несколько владельцев – примерно так же можно завести несколько рабочих экранов на компьютере. Но школьники могут соединиться в сеть с учителем и выполнять вместе задания.

В общем, технические возможности теперь позволят учителю делать уроки гораздо интереснее, современнее, разнообразнее. Если школьный планшет «пойдет» в народ – не так, как смартфон, но тоже весьма активно, мы через год-два увидим очень интересное видоизменение стиля и хода уроков. Учителям, чтобы удержать интерес ребят, придется осваивать новую технику и приспосабливать под свой стиль и свои уроки.

Наступает компьютеризация образования. Не образования как системы – для этого достаточно было купить и поставить в школах компьютеры. А именно изменение стиля и хода урока, смены ролей учителя и ученика – теперь они команда.

И дальше будет очень интересно – лидировать будут те школы и колледжи, где перейдут на новые образовательные формы. Дети с планшетом будут более творческими, более открытыми, более эффективными.

Кстати, напомню, что и у нас все пытаются школьный планшет отечественного производства в школы спустить. Идет эксперимент. Но закупочная цена отечественной электронной машинки выше, чем у нового крутого яблочного школьного iPad.

Ход урока, стиль преподавания темы (особенно по химии, физике, биологии, где важны образы, наглядные примеры), подходы к оцениванию школьников и их умения работать в команде – все изменит яблочный планшет. Если он действительно станет массовым устройством (эксперты предрекают, что через какое-то весьма скорое время на iPad цена начнет падать) – это будет означать ломку всего патриархального устройства школы.

И тут нам надо тоже шевелится.

Знаете ли вы, что по нашим законам издательство может приступить в выпуску электронных учебников только тогда, когда цифровой вариант будет дословно повторять бумажный? То есть логика жизни подсказывает: электронные учебники должны быстро меняться – в них можно закладывать новые видео, добавлять фоторяд, интегрировать экскурсии в прошлое в формате дополненной реальности. Можно, но… Не бумажный учебник совершенствуется, поглядывая на электронный - у нас бумажный учебник стреноживает цифровой. О каком прогрессе тут говорить?

Итак, наступают в образовании очень интересные, увлекательные времена. И у нас нет иного выбора, кроме как, наконец, встряхнуть школу и начать более активно внедрять современные практики, обучать учителей, доставать технику.

А для этого нужно менять ведомственные бумаги, разгружать на деле, а не на словах учителя от вала бумажных отчетов.

Нужно очень быстро перестраивать пирамиду системы образования, делая упор на быстро меняющийся электронный мир, а не на бумажные учебники и устаревшие уже в ту пору, когда пишутся, стандарты образования.

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