2018-03-29T13:00:06+03:00
Происшествия

Националист Железнов заслужил четыре года колонии

Судом установлено, что наемник получал от украинского командования материальное вознаграждение за прицельную стрельбу из оружия по ополченцам ДНР и мирному населению
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Заочным приговором суда Железнову (на фото) назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.Заочным приговором суда Железнову (на фото) назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Следствием и судом установлено, что гражданин России Роман Железнов, открыто афишировавший в социальных сетях свою принадлежность к неофашистам, весной 2014 года прибыл на Украину и добровольно вступил в состав украинского националистического батальона "Азов", поддерживаемого правительством Украины.

"Прибыв на Украину, и преследуя цели материального обогащения и пропаганды своих взглядов, Роман Железнов прошел специальную подготовку на базах батальона "Азов", научился обращаться с оружием, взрывчатыми веществами, получил необходимые знания о военной стратегии и тактике", - говорится в сообщении СК России.

Подтверждения этим фактам следователи нашли в социальных сетях, где Железнов публиковал отчеты о своих похождениях. Все они легли в основу обвинения за преступление предусмотренного статьей Уголовного Кодекса "участие наемника в вооруженном конфликте".

"В период с 2014 по 2016 годы россиянин совместно с другими наемниками "Азова" принимал участие в боевых действиях на территории юго-востока Украины против сил народного ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики. Выполняя приказы командиров батальона, Роман Железнов вел прицельную стрельбу из автоматического огнестрельного оружия по ополченцам ДНР и мирному населению, за что получал материальное вознаграждение. Свою деятельность в батальоне Роман Железнов освещал среди украинских националистов, позиционируя себя помощником украинского народа в борьбе с оккупантами. В настоящее время обвиняемый продолжает находиться за пределами России и скрываться от российских правоохранительных органов", - сообщила подробности дела официальный представитель СК России Светлана Петрова.

Заочным приговором суда Железнову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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