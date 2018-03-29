Половодье - 2018: кому надо готовиться

СЕГОДНЯ 13:30 2018-03-29T14:18:18+03:00

Какие города и поселки могут пострадать от паводков, когда начнется ледоход и где весеннее половодье будет особенно сильным – прогноз Гидрометцентра России

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В Гидрометцентре России составили прогноз весенних паводков в России в 2018 году. Начнем с главного – какие города и поселки могут пострадать от половодья. Речь идет о подтоплении прибрежных низменных районов. И только в том случае, если к паводку добавятся дожди, уточняют метеорологи. Прогноз не означает, что каждый из этих населенных пунктов превратится в Венецию!

- Киров

- Нижний Новгород

- Архангельск, а также города и села Архангельской области: Котласс, Дябрино, Емецк, Холмогоры, Кузомень (Архангельская область), села и деревни Красноборском районе, на реках Вага, Пинега, Уса, Печора (выше Нарьян-Мара)

- Великий Устюг, а также сёла и деревени в Нюксенском и Великоустюгском районах Вологодской области

- Тихвин, Тосно и Любань в Ленинградской области

- Великий Новгород и Ильмень-Волховская пойма

- Осташков и Максатиха, а также участки поймы у городов Западная Двина, Белый и поселка Жарковский в Тверской области

- Сёла и деревени на реках Большой Черемшан, Сок, Кондурча, Самара, Большой Кинель, Чапаевка, Чагра в Самарской области

- Деревни и села Купербаш, Метески, Пестрецы, Райково, Альведино в Республике Татарстан

- Кызыл в Республике Тыва

- Населенные пунктых по берегам рек Туба и Кан в Красноярском крае

- Населенные пункты по берегам рек Бирюса, Верхняя Лена, Киренга, Нижняя Тунгуска, Ия, Ока и их притоков в Иркутской области

- Населенные пункты на реках Лена, Алазея, Колыма и притоках реки Индигирка в Якутии

- Населенные пункты, расположенные по берегам бассейнов рек Уссури, Арсеньевки, Илистая, Малиновка, Большая Уссурка, Спасовка в Приморском крае.

- В Сахалинской области.

ГДЕ ПАВОДОК БУДЕТ НЕОБЫЧНО СИЛЬНЫМ

Синоптики назвали и места, гле половодье-2018 будет выше, чем привыкли жители – такое развитие событий возможно, если как раз во время ледохода пройдут сильные дожди, а снег будет таять быстро.

На 50 см – 1 метр выше нормы вода может подняться на Северной Двине, Сухоне, Ваге, Усе, а также на Костроме, Унже, Мсте, Луге, Великой, реках Заволжья – Чапаевке, Малом Иргизе, Большом Иргизе, Малом Узене, Большом Узене и на реках юга и юго-запада Мурманской области. На востоке страны - на Оми, в верховьях Лены, на реках Сахалина и Чукотки, южной половины Камчатского края, охотского побережья Магаданской области и на устьевых участках рек крайнего севера Сибири.

На 1 – 1,5 метра могут быть превышены нормальные уровни паводка в среднем и нижнем течении Нижней Тунгуски и в верховьях Колымы.

Синоптики назвали места, гд половодье-2018 будет выше, чем обычно.Фото: Олег УКЛАДОВ

КОГДА НАЧНЕТСЯ ЛЕДОХОД

Несмотря на затянувшуюся зиму, реки освободятся ото льда в обычные сроки, как положено по климатическим нормам. А на Енисее и в Низовьях Ангары ледоход пройдет даже раньше привычных дат на 3–8 дней.

В середине марта ледоход начался на юге России - в низовьях Дона и Волги (ниже Цимлянского водохранилища и Волгограда).

В третьей декаде марта, то есть как раз сейчас, вскрываются ото льда верховья Волги, Ока до устья реки Москвы, Дон выше впадения реки Воронеж, Хопер ниже устья реки Вороны, нижнее течение Медведицы, Днепр, Десна, Западная Двина, а также реки Калининградской области.

В первой декаде апреля ледоход пройдет в верхнем течении Хопра и Медведицы, на Оке ниже устья реки Москвы, Суре, реках Псковской, Новгородской и юга Ленинградской областей, а также реках Заволжья. А в азиатской части России - на реках юга Приморского края.

Во второй декаде апреля начнется ледоход на реках севера Ленинградской области, юга Карелии, а также на Костроме, Унже, Ветлуге, в нижнем и среднем течении Вятки, Белой, Уфе, в верхнем течении Сухоны, Урале и реках Самарской области. В это же время надо ждать ледохода в верхнем и среднем течении Тобола, в верховьях Оби, реках севера Приморского края.

В третьей декаде апреля ожидается вскрытие ото льда рек центральных районов Карелии, Онеги (за исключением низовьев), Сухоны в среднем и нижнем течении, Северной Двины выше устья Ваги, нижнего течения Вычегды, Камы выше Камского водохранилища. Тогда жа пройдет ледоход на Тоболе, Ишиме, Иртыше (за исключением низовьев), Оби до устья Васюгана, Енисее до устья Ангары, Ангаре и ее южных притоках, верховьях Лены, реках юга Забайкальского края, Аргуни, Амуре от Благовещенска до Комсомольска-на-Амуре, нижнем течении Уссури, реках юга Сахалинской области.

В первой декаде мая освободятся реки севера Карелии и Северная Двина ниже устья Ваги, Мезень, Пинега, верхнее течение Вычегды и Печоры, левобережные притоки Камы выше Камского водохранилища. Пройдет ледоход в низовьях Иртыша, на Оби до устья реки Вах, Енисее от устья Ангары до устья Подкаменной Тунгуски, Ангаре, Подкаменной Тунгуске, верхнем течении Лены, реках севера Забайкальского края, Зее, Бурее, Амуре ниже Комсомольска-на-Амуре и на реках центра и севера Сахалинской области.

Во второй и третьей декадах мая ожидается ледоход на реках Мурманской области, в среднем и нижнем течении Печоры. Вскроются ото льда Обь до устья Казыма, Енисей до Верещагино, Нижняя Тунгуска, Лена до Якутска, Колыма в верхнем течении, реки охотского побережья Магаданской области и реки Камчатского края.

В третьей декаде мая и первой декаде июня вскроются ото льда низовья Оби, Пур, Таз, Енисей ниже Верещагино, Лена ниже Якутска, Оленек, Яна, Индигирка, среднее и нижнее течение Колымы, Анабар и реки крайнего северо-востока Сибири.

Опасные заторы льда могут образоваться во время ледохода в нижнем течении рек Великой , Шелони, Ловати, Мсты, Важинки, среднего и нижнего течения рек Паши, Ояти, Сяси, Варзуги; рек Карелии; малых степных и горных рек Республики Башкортостан; на Северной Двине в районе Красноборска, Емецка, Орлецов, Звоза и Холмогоры; на Пинеге у села Кузомень; на Мезени, Сухоне и Ваге; на Печоре у сел Усть-Кожва и Ермицы.

В азиатской части страны опасные заторы льда грозят следующим местам:

- на Оби в районе города Камень-на-Оби, на участках от села Никольское селаМолчаново и от города Колпашево до села Каргасок, на реках Бия, Чарыш, Чумыш, Томь (в районе Томска), Мрас-Су, Кондома, Бердь, Иня, Бакса, Карасук; на Иртыше, Северной Сосьве, на реках Ямало-Ненецкого автнономного округа;

- на Енисее у города Кызыл, а также на участках от села Ярцево до деревни Подкаменная и от города Игарка до Дудинки; на Подкаменной Тунгуске, Нижней Тунгуске; при дружной и ранней весне заторы возможны на Абакане, Тубе, Кане, Чулыме и их притоках;

- на Лене (в верхнем и среднем течении, в том числе в пригороде Якутска), в среднем и нижнем течении рекиАмга;

- на Колыме (участок от Усть-Среднеканской ГЭС до поселка Усть-Среднекан), Тауе;

- на реках Забайкальского края (Аргунь, Шилка, Ингода, Нерча, Витим, Селенга, Чикой, Хилок);

- на Верхнем и Нижнем Амуре, на Хоре, Анюе, Тумнине и Уде, на реках Еврейского Автономного Округа.