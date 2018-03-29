2018-03-29T14:06:26+03:00
Звезды

Стареющая Шерон Стоун спасается в объятьях молодого любовника

Итальянский бизнесмен младше звезды «Основного инстинкта» на 19 лет
Ольга АНТОНОВА
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Шерон СтоунШерон СтоунФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Кажется, кто-то наверху сильно любит Шерон Стоун, раз к 60-летию сделал ей такой подарок – красивую и молодую новую любовь. Звезда «Основного инстинкта» познакомилась с 41-летнем бизнесменом Анджело Боффе полгода назад и через пару месяцев парочку уже застали целующими во время прогулки на пляже. И судя по всему, роман развивается стремительно: в марте актрис появилась на публике с кольцом на безымянном пальце, которое лучше всяких слов говорило о том, что у пара большие планы на будущее. Вскоре Шерон Стоун познакомила своего нового возлюбленного и со своими сыновьями - Ронаном, Лэйрдом и Куинном.

Что примечательно, даже день рождения она предпочла провести не с семьей, а наедине с возлюбленным. Просто поужинав вдвоем в прибрежном ресторане на пляже Майями. При этом 60-летняя Шэрон выглядела абсолютно счастливой.

sharonstonesharonstone
On set and in the sun with @tonygoldwyn for @alliwishmovie. Premieres this Friday. (Dir: @susie_filmmaker, Make-Up: @valli.oreilly, Hair: @rodortega4hair, Stylist: @itsmonamay from @universalpictures, Cast: @sharonstone, @tonygoldwyn, @burstynellen, #FamkeJanssen)
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"Я боялась, что в свой день рождения буду чувствовать себя так, как если бы мне на голову упал булыжник, сорвавшийся со скалы у Малхолланд Драйв. Но я оказалась окружена близкими людьми, которые буквально искупали меня в своей любви. И я поняла, что любовь – это самое прекрасное, что есть в моей жизни. Она помогает мне не сгибаться под тяжестью лет и по-прежнему чувствовать себя молодой!" – заявила Стоун в интервью западным таблоидам.

sharonstonesharonstone
Birthday continues with our film's release March 30th! @alliwishmovie opens March 30th in theaters with the gorgeous @tonygoldwyn helping me blow out my candles. (Make-up: @valli.oreilly Hair: @rodortega4hair Stylist: #MonaMay - from @universalpictures , written and directed by @susie_filmmaker)
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Напомним, в 2001 году Шэрон Стоун пережила сложный период в своей жизни — у звезды случился инсульт. Долгое время Шэрон предпочитала не говорить об этом, однако в одном из недавних интервью актриса откровенно рассказала, как все было. «У меня было массивное кровоизлияние в мозг. Его не могли остановить около девяти дней. Я потратила два года на то, чтобы снова начать ходить и говорить. Это было время, полное унижений», — вспоминает Стоун.

Кроме серьезных проблем со здоровьем, у актрисы тогда возникли сложности в личной жизни. После развода со своим супругом Филом Бронштейном она утратила право на опеку над своим сыном. Актрисе пришлось вести двойную борьбу — за свое здоровье и право воспитывать сына. «Проиграв в суде, лишившись сына, я могла и не пытаться его вернуть — шансов было мало. Однако я ввязалась в эту борьбу, и в конечном итоге именно это держало меня в форме», — призналась актриса.

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#birthdayweekcontinues (Image: NYTNS / Redux / eyevine) @nytimes photog. @harryeelman)
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По словам знаменитости, ей пришлось пережить сложную реабилитацию, которая забрала очень много сил. После инсульта актриса заново училась жить. «Я перенесла инсульт 14 лет назад, но реабилитация отняла у меня массу времени и сил. Долгое возвращение в строй вдвойне мучительно еще и потому, что ты видишь, как все твои карьерные достижения превращаются в пыль. Заболев, ты теряешь время; ты уже не в топе. В такой ситуации приходится начинать все заново», — поделилась Шэрон.

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Thank you @nytimes and @beeshapiro. Birthday week continues. http://nyti.ms/2tni3Is (photog. @harryeelman)
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