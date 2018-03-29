2018-03-29T19:52:25+03:00
Политика

На Украине полицейские, станцевавшие под "Офицеры", отправлены на Донбасс

Случай произошел в Тернополе, где прозвучала песня Олега Газманова
Игорь ЯКУНИН
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Станцевавших под хит Олега Газманова тернопольских полицейских отправят в окопы Донбасса.Станцевавших под хит Олега Газманова тернопольских полицейских отправят в окопы Донбасса.Фото: YouTube
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Главу полицейского управления Тернопольской области Александра Богомола подставили его сотрудники. 27 марта в одном из местных ресторанов зазвучала песня Олега Газманова «Офицеры» - и на танцпол потекли пары, в числе которых нежно щупали филейные и иные части партнерш тернопольские полицейские.

«Ну вот такой случай. Неприятно, конечно, - рвал волосы главный коп Тернополя, - Случается, люди ошибаются. И ведь там были сотрудники, которые участвовали в АТО! Ну почему они достойно не вышли из ситуации? И почему не решили конфликт?».

По мнению Богомола, его подчиненные «свою ошибку осознали». Для фиксации раскаяния 31 марта танцоров вместе со сводным отрядом на пару месяцев загонят в окопы на Донбассе.

Поскольку горсовет Тернополя еще два года назад запретил во всех «развлекательных центрах и общественном транспорте» крутить песни Газманова, Кобзона, Лепса и Расторгуева, но в ресторанах они настырно звучат и под них нахально танцуют, запретителям проще уши ватой заткнуть. Всех на Донбасс не отправишь...

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