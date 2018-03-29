Энергоэффективный капремонт: первые итоги

СЕГОДНЯ 14:50 2018-03-29T14:54:36+03:00

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В январе 2017 года в России началась программа капремонта домов в рамках реализации постановления правительства РФ № 18. Из средств госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ на ее реализацию была предусмотрена финансовая поддержка. Эти деньги можно было потратить на две вещи:

- компенсацию трат жителей на повышение энергоэффективности дома;

- компенсацию затрат на привлеченный кредит на проведение капремонта.

В прошлом году Фонд ЖКХ получил 10 заявок из 8 субъектов РФ. В двух регионах попросили денег на компенсацию процентов по кредиту в банке. В оставшихся шести люди сами повысили энергоэффективность домов, а от госкорпорации требовалось возместить часть понесенных трат.

Надо понимать, что каждая заявка включает в себя несколько домов. Деньги получили жители 72 домов (22,2 тысячи человек) общей площадью 617,5 тыс. квадратов. На их капремонт из средств Фонда ЖКХ было предусмотрено 49,1 млн. рублей.

В программах финансовой поддержки могут участвовать лишь те дома, которые отвечают установленным требованиям. Они не должны быть аварийными, подлежащими сносу или реконструкции. Срок их эксплуатации должен превышать 5 лет, но не больше 60. Дома должны быть оснащены общедомовыми приборами учета, расчеты по которым делаются непрерывно минимум год.

Самое главное: чтобы получить компенсацию за улучшение энергоэффективности, достигнутая экономия на оплату «коммуналки» должна быть не меньше 10%.

- Если ваш дом соответствует всем этим требованиям, то он может претендовать на получение финансовой поддержки Фонда, а главное - начать экономить на коммунальных ресурсах, - пояснили в Фонде ЖКХ. - Чем больше экономия, тем больше размер финансовой поддержки, которая может достигать 50% от стоимости капремонта и 5 млн. рублей на один дом.

Регионы пока присматриваются к новому механизму поддержки, хотя многие ТСЖ поднимают вопрос о возможности работать с Фондом ЖКХ напрямую.

Установка нового оборудования позволяет экономить на отоплении

Отапливаем с умом

Но и сейчас получилось сделать немало. В Калининграде (набережная Генерала Карбышева, 8) повысили теплозащиту наружных стен, установили узлы управления и регулирования потребления тепловой энергии.

Как это работает: снаружи дома установлены датчики, которые снимают показания погоды, данные передаются на компьютер. Если на улице мороз, с компьютера идет сигнал, клапан системы дает больше давления в трубы и активнее работают два насоса. Если оттепель, клапан давление снижает. Кроме того, предусмотрена диспетчеризация - если в квартирах становится холоднее, то представители управляющей компании могут подать сигнал диспетчеру, и тот отрегулирует клапан до необходимого уровня.

За три месяца весь дом сэкономил 330 тысяч рублей.

- Система погодного регулирования позволила жителям дома вернуть на специальный счет дома 50 процентов от затрат на установку оборудования, - рассказал директор «УК РСУ 25» Анатолий Макаренко. - Такое стало возможно благодаря программе поддержки энергоэффективного капремонта. Деньги, которые компенсирует государство, можно будет снова пустить на капитальный ремонт.

Как подчеркнула руководитель Фонда капремонта Калининградской области Оксана Астахова, программа государственной поддержки капитального ремонта выгодна не только собственникам, получающим экономию на оплате коммунальных ресурсов, а также государственную поддержку, но и органам власти, поскольку позволяет ускорить реализацию региональной программы.

Удаленный контроль за батареями

В Ульяновске (Промышленная улица, 53) улучшили домовой тепловой пункт. Там поставили клапан, регулирующий температуру в системе отопления. Работой клапана управляет контроллер, к которому подключен датчик температуры наружного воздуха. Система отопления работает по индивидуальному графику, и в дом идет то количества тепла, сколько необходимо в данный момент. Система управления контроллером диспетчеризирована, оператор удаленно наблюдает за работой системы. Благодаря наличию циркуляционных насосов обеспечивается равномерный прогрев по всем квартирам и исключается «недогрев» одних при одновременном «перегреве» других квартир.

За 4 месяца работы теплового пункта с октября 2017 по январь 2018 года весь дом сэкономил 230 тысяч рублей.

- С двухкомнатной квартиры у меня сразу почти на 800 рублей в месяц снизились платежи. В декабре платеж был на 40% меньше, чем раньше, - рассказал житель дома Вадим Обручев.

Лифты в кредит

В Ростове-на-Дону (улица Волкова, 23) жители взяли кредит на замену лифта. За все отдали 3,75 млн. рублей (2,8 - заемные).

- Кредитование - это перспективное направление развития системы капремонта, - считает министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер. - В этом случае собственники погашают стоимость уже выполненных работ банку за счет минимального взноса на капитальный ремонт независимо от планового года капремонта. Ростовская область одна из первых в стране начала реализацию капремонта за счет кредитных средств. С 2014 по 2016 год кредит на капремонт оформили 21 ТСЖ, было привлечено 28 млн. рублей. В Ростовской области в 2017 году приняли участие 22 владельца специального счета. Капитально отремонтировано 35 систем на общую сумму 55,7 млн. рублей. Кредиты предоставлены под 11% годовых. Соответственно возмещение процентной ставки за счет финансовой поддержки Фонда ЖКХ составило 9,53 млн. рублей.

В Новочеркасске Ростовской области (Баклановский проспект, 101) жители получили льготный кредит на ремонт кровли.

Даже в мороз платим меньше

В Барнауле (Молодежная улица, 62А) повысили эффективность отопления по той же схеме, что и в Калининграде. На капремонт израсходовали 1,7 млн. рублей. И за четыре месяца жители сэкономили

В многоквартирном доме в Барнауле, установили автоматический тепловой пункт

300 тысяч рублей - вложения окупятся буквально за несколько лет.

- В 2017 году только одно муниципальное образование Алтайского края - город Барнаул - приняло участие в реализации программы энергоэффективного капремонта, - рассказали в минстройтрансе Алтайского края. - Несмотря на то что домов было всего 6, полученный опыт позволил донести до жителей региона наличие реальной возможности получать качественную коммунальную услугу и при этом возместить расходы на капитальный ремонт до 50%.

В Барнауле, на улице Антона Петрова, 240, установили оконные блоки из ПВХ-профиля, двери из алюминиевого профиля, автоматический тепловой пункт. На все потратили 1,3 млн. рублей.

- Даже в январские морозы (доходило и до -40 градусов) мы с соседями не мерзли и при этом получили квитанции с меньшими суммами за отопление, чем в прошлом году, - рассказала жительница дома Людмила Павловна. - Хоть 100 - 200 рублей, но если взять весь дом, то это уже много. В прошлые годы к нам в первый подъезд не всегда доходило достаточно тепла, а сейчас хорошо, надеемся, что в более теплые месяцы мы сэкономим еще больше.

Фактическая экономия энергоресурсов по дому за четыре месяца (с октября 2017 по январь 2018 года) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых условиях составила 203 тысячи рублей.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Еще отремонтированные дома по программе капремонта есть в Воронеже. Везде используются примерно одни и те же решения: уменьшаем теплопотери, делаем эффективнее отопление. Заняться подобными вещами следовало давно, так как отопление в России не всегда работает эффективно. Каждый знает, каково открывать зимой форточку, потому что в квартире становится слишком жарко. А ведь за все лишнее тепло, пройденное через батареи, людям приходится платить.

- Программа доказала свою эффективность - люди не только улучшили условия проживания, но и стали меньше платить за коммунальные услуги, - подчеркнула замгендиректора Фонда ЖКХ Ольга Сердюк. - С учетом высокой заинтересованности собственников помещений в многоквартирных домах нами были подготовлены и направлены в Минстрой России предложения по продолжению этой программы в 2018 году, а также совершенствованию механизма предоставления финансовой поддержки, что позволит значительно увеличить количество домов, в которых будет проведен энергоэффективный капремонт и привлечены кредитные средства.

КСТАТИ

В 2018 году на финансирование энергоэффективного капремонта и ремонт в кредит из средств Фонда ЖКХ предусмотрено 833 млн. рублей.