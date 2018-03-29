2018-03-29T15:21:50+03:00
Общество

Митрополит Иларион ответил, «где был Бог» и почему нельзя мстить за Кемерово

Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ посвятит свой концерт в Москве памяти погибших
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
Поделиться:
Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ Митрополит ИларионГлава Отдела внешних церковных связей РПЦ Митрополит ИларионФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

С воскресенья священники Кемеровской епархии дежурят в оперативном штабе и больницах, пытаются помочь и облегчить боль осиротевшим людям. «Где был Бог?» - этот вопрос звучит постоянно от самых разных людей в России, скорбящих по жертвам кемеровской трагедии. Глава Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион попытался на него ответить.

- Бог заботится о каждом человеке, он позаботился и обо всех тех людях, которые погибли в этой страшной трагедии. И он позаботился больше, чем кто-либо из людей мог бы позаботиться, потому что каждого погибшего он перевел в вечную жизнь, и ни один из этих людей на самом деле не умер… Для каждого человека Бог уготовал счастливую и прекрасную судьбу – это первое, что надо помнить. Второе, что мы должны помнить, это то, что виновниками многих бедствий являемся мы сами, а не Бог. Мы не должны все время искать крайнего, мы должны думать о собственной ответственности. Если бы каждый из участников этого процесса, который привел к трагедии, думал бы о своей ответственности, тогда не было бы этой трагедии, - подчеркнул владыка в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24». - Обычные в таких случаях слова соболезнования и утешения совершенно не работают. И священники там находятся не для того, чтобы просто говорить какие-то банальности, и не для того, чтобы говорить слова утешения. Священники находятся там, чтобы быть рядом. Первое, чем может помочь церковь, - это молитва, потому что в молитве нуждается всякий человек, даже если он этого не осознает…Многие люди чувствуют облегчение, когда в молитве они обращаются к Богу вместе со священником.

При этом митрополит с сожалением констатировал, что многие обращаются к Богу только в момент трагедии.

- Пока все хорошо, они о Боге не думают. Или думают, что Бог где-то далеко, что он, может быть, и не очень нужен, что свою жизнь они могут устроить сами. А необходимо жить с Богом на протяжении всей жизни, - призвал владыка.

Предостерег он и от желания мстить и чинить самосуд, как это сделал в свое время Виталий Калоев, убивший авиадиспетчера после катастрофы в Швейцарии, в которой погибла вся его семья.

- Человек не должен сам пытаться вершить правосудие, потому что в таком случае оно превращается в самосуд. Человек, ослепленный горем, может и ошибиться, начать мстить тому, кто на самом деле не виноват. Христос говорил в Нагорной проповеди: “Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую” (Мф. 5, 38-39). Это тот принцип непротивления злу, который в христианской этике является основополагающим. Зло порождает зло. С христианской точки зрения, победителем зла является не тот человек, который адекватно ответил, отомстил за себя, а ток, кто сумел прекратить зло, - отметил владыка и призвал наказать виновных по всей строгости закона. - Нужно думать о людях непрестанно, быть уверенными, что ваши подчиненные или зависящие от вас люди всегда в безопасности. Но у нас никто не думает о беде до тех пор, пока беда не стрясется…А виновные (если они виновны) должны нести всю полноту ответственности перед законом.

Архипастырь напомнил о приближении Страстной седмицы, когда верующие вспоминают страдания и смерть Иисуса Христа.

- Он был тем, кто вошел в самую гущу человеческой жизни и человеческого страдания, кто взял на себя страдания людей. Когда христиане приходят в храм, чтобы вспомнить о страданиях Спасителя, они ощущают то, что им более всего необходимо ощутить в их собственном горе, – что Бог находится рядом, потому что он тоже страдал, он умирал на кресте… Приобщаясь к жизненному пути Иисуса Христа, мы сами для себя открываем путь к вечной жизни, путь к воскресению через смерть, - заключил митрополит Иларион.

ВНИМАНИЕ!

В Москве пройдет концерт с молитвой в память о погибших

3 апреля в Crocus City Hall прозвучит сочиненная митрополитом Иларионом монументальная оратория «Страсти по Матфею». Этот концерт с участием победителя «Голоса» иеромонаха Фотия и звезд мировой оперной сцены автор посвятит памяти погибших в Кемерово.

Порядка 6000 тысяч зрителей в зале попросят о совместной молитве время концерта. А значительную часть средств направят в фонд «Линия Жизни» в помощь тяжелобольным детям.

ПАМЯТЬ

Погибшие во время пожара в Кемерово: Вспомним всех поименно

КСТАТИ

Владелица «Зимней вишни» назвала имена билетерш, которые могли запереть детей в кинозале

Женщина рассказала, что во время трагедии в торговом центре работали две билетерши. Это Боготенко Олеся и Наймушина Наталья, - сказала Надежда Судденок. При этом Судденок отрицает, что эти женщины могли запереть людей на ключ в кинозалах. По ее версии, могла подвести техника (подробнее)

МНЕНИЕ

Украинский пранкер Никита Кувиков (Евгений Вольнов) устроил хайп на крови

Александр КОЦ

Наверняка каждый родитель на минувшей неделе ставил себя на место тех, кто в страшной трагедии в Кемерове потерял своих детей. Каково это? Звонок. На экране телефона определитель высвечивает любимую мордашку: «Папа, мы горим, я задыхаюсь». (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена ЧИНКОВА

 
Читайте также
Я не боюсь стать должницей: Читательница КП стала обладательницей миллионной карты рассрочки «Халва»
Оксана Ермилова из Владимира, работающая мама двоих детей, стала миллионным обладателем карты рассрочки "Халва" от "Совкомбанка". Женщину поощрили экскурсией по редакции ИД "Комсомольская правда" и другими приятными бонусами
Новости 24
Захарова: Борис Джонсон, расскажите, что делали британские функционеры на олимпиаде у Гитлера?
Торговый центр на востоке Москвы закрыт из-за нарушений пожарной безопасности
Минобороны внедрит награды для продовольственной службы
«Вор в законе» Шакро Молодой получил девять лет и десять месяцев колонии строгого режима
Пожарные части закупят 600 беспилотников
Telegram восстановил работу
Троих пропавших без вести при пожаре в Кемерово нашли живыми
Россия надеется до конца года подписать контракт на поставку С-400 с Индией
Похороны Олега Анофриева пройдут в Московской области
В России разработают ГОСТ на бренди
Песков назвал непредсказуемым характер действий Лондона в отношении Москвы
Грузия сообщила о высылке одного российского дипломата
В Сирии больше 5 тысяч боевиков покинули Арбил
В США психолог влюбилась в преступника-психопата и сбежала с ним из больницы
Большинство россиян довольны политической и экономической ситуациями в стране
В Москве неизвестные отобрали у мужчины почти 60 млн рублей
Выпуск инновациионных товаров в России вырос вдвое