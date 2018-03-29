Митрополит Иларион ответил, «где был Бог» и почему нельзя мстить за Кемерово

СЕГОДНЯ 15:05 2018-03-29T15:21:50+03:00

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С воскресенья священники Кемеровской епархии дежурят в оперативном штабе и больницах, пытаются помочь и облегчить боль осиротевшим людям. «Где был Бог?» - этот вопрос звучит постоянно от самых разных людей в России, скорбящих по жертвам кемеровской трагедии. Глава Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион попытался на него ответить.

- Бог заботится о каждом человеке, он позаботился и обо всех тех людях, которые погибли в этой страшной трагедии. И он позаботился больше, чем кто-либо из людей мог бы позаботиться, потому что каждого погибшего он перевел в вечную жизнь, и ни один из этих людей на самом деле не умер… Для каждого человека Бог уготовал счастливую и прекрасную судьбу – это первое, что надо помнить. Второе, что мы должны помнить, это то, что виновниками многих бедствий являемся мы сами, а не Бог. Мы не должны все время искать крайнего, мы должны думать о собственной ответственности. Если бы каждый из участников этого процесса, который привел к трагедии, думал бы о своей ответственности, тогда не было бы этой трагедии, - подчеркнул владыка в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24». - Обычные в таких случаях слова соболезнования и утешения совершенно не работают. И священники там находятся не для того, чтобы просто говорить какие-то банальности, и не для того, чтобы говорить слова утешения. Священники находятся там, чтобы быть рядом. Первое, чем может помочь церковь, - это молитва, потому что в молитве нуждается всякий человек, даже если он этого не осознает…Многие люди чувствуют облегчение, когда в молитве они обращаются к Богу вместе со священником.

При этом митрополит с сожалением констатировал, что многие обращаются к Богу только в момент трагедии.

- Пока все хорошо, они о Боге не думают. Или думают, что Бог где-то далеко, что он, может быть, и не очень нужен, что свою жизнь они могут устроить сами. А необходимо жить с Богом на протяжении всей жизни, - призвал владыка.

Предостерег он и от желания мстить и чинить самосуд, как это сделал в свое время Виталий Калоев, убивший авиадиспетчера после катастрофы в Швейцарии, в которой погибла вся его семья.

- Человек не должен сам пытаться вершить правосудие, потому что в таком случае оно превращается в самосуд. Человек, ослепленный горем, может и ошибиться, начать мстить тому, кто на самом деле не виноват. Христос говорил в Нагорной проповеди: “Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую” (Мф. 5, 38-39). Это тот принцип непротивления злу, который в христианской этике является основополагающим. Зло порождает зло. С христианской точки зрения, победителем зла является не тот человек, который адекватно ответил, отомстил за себя, а ток, кто сумел прекратить зло, - отметил владыка и призвал наказать виновных по всей строгости закона. - Нужно думать о людях непрестанно, быть уверенными, что ваши подчиненные или зависящие от вас люди всегда в безопасности. Но у нас никто не думает о беде до тех пор, пока беда не стрясется…А виновные (если они виновны) должны нести всю полноту ответственности перед законом.

Архипастырь напомнил о приближении Страстной седмицы, когда верующие вспоминают страдания и смерть Иисуса Христа.

- Он был тем, кто вошел в самую гущу человеческой жизни и человеческого страдания, кто взял на себя страдания людей. Когда христиане приходят в храм, чтобы вспомнить о страданиях Спасителя, они ощущают то, что им более всего необходимо ощутить в их собственном горе, – что Бог находится рядом, потому что он тоже страдал, он умирал на кресте… Приобщаясь к жизненному пути Иисуса Христа, мы сами для себя открываем путь к вечной жизни, путь к воскресению через смерть, - заключил митрополит Иларион.

ВНИМАНИЕ!

В Москве пройдет концерт с молитвой в память о погибших

3 апреля в Crocus City Hall прозвучит сочиненная митрополитом Иларионом монументальная оратория «Страсти по Матфею». Этот концерт с участием победителя «Голоса» иеромонаха Фотия и звезд мировой оперной сцены автор посвятит памяти погибших в Кемерово.

Порядка 6000 тысяч зрителей в зале попросят о совместной молитве время концерта. А значительную часть средств направят в фонд «Линия Жизни» в помощь тяжелобольным детям.

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Погибшие во время пожара в Кемерово: Вспомним всех поименно

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Александр КОЦ

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