Немецкие физики обнародовали видео падающей китайской станции «Тянгун-1»

Единственное в мире изображение падающей китайской космической станции обнародовал Фраунгоферский институт высокочастотной физики и радиолокационной техники (Fraunhofer Institute for High Frequency Physics and Radar Techniques). Оно получено с помощью 34-метровой антенны радара TIRA (Tracking and Imaging Radar), установленной на радиолокационной станции близ Бонна.

Китайская станция снижается.

Съемка, произведенная сначала 21 марта 2018 года, а потом и 27 марта, продемонстрировала: станция «Тянгун-1» - она же «Небесный дворец-1 » в переводе с китайского - пока не начала распадаться на части, но стала вращаться быстрее. Один оборот вокруг своей оси она делает за 2 минуты 43 секунды со скоростью 2,2 градуса в секунду.

«Небесный дворец» сейчас находится примерно в 200 километрах над Землей — это в перигее. Летит со скоростью 29 тысяч километров в час. Габариты станции 10,5 метров в длину, 3,5 метров в диаметре. Вес 8,5 тонн. Словом, эдакий автобус.

"Небесный дворец" не велик - со школьный автобус.

Специалисты Европейского и Американского космических агентств следят за станцией, чтобы постараться с максимальной точностью определить время и место ее падения.

Целиком до поверхности нашей планеты «Небесный дворец» не долетит — сгорит в атмосфере. Но некоторые крупные детали могут упасть.

У китайской станции пока целы даже солнечные батареи - тонкие и хрупкие конструкции, которые отваливаются первыми.

Пока прогнозы очень приблизительные. Время падения — с 30 марта по 6 апреля 2018 года, место — полоса, которая ограничена 43 градусами Северной широты и 43 градусами Южной широты.

