"Добро должно быть с головой": Создана "Библиотека Мосволонтера"

СЕГОДНЯ 16:20 2018-03-29T16:19:18+03:00

Опыт лучших волонтеров страны объединили в понятных пособиях - чтобы добровольчество развивалось во всех регионах

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Желание совершать добрые дела - это прекрасно. Но кроме желания стать волонтером, нужны и знания. Как организовать в своем городе благотворительную акцию или фонд? Как привлечь к ним внимание как можно большего числа людей? Какие конкретные шаги и поступки нужнее всего людям? Что такое спортивное волонтерство? А как правильно заниматься экологическим волонтерством?

Теперь все неравнодушные люди в стране смогут найти эту информацию.

В парке "Зарядье" презентовали стандарты волонтерской деятельности - для того, чтобы об опыте московских добровольцев смогли узнать во всех регионах. Все они войдут в библиотеку «Мосволонтёр». С авторами пособий и стандартов, экспертами в области волонтерства, а главное - лидерами добровольческого движения и волонтерских проектов столицы и прошла встреча в парке "Зарядье".

- "Мосволонтер" - это уникальный проект, так как он при поддержке Правительства города объединяет огромное число людей: активных горожан, НКО, власть и бизнес, - отметила директор ресурсного центра Ирина Швец. - Наша задача - создать благоприятные условия для инициатив неравнодушных горожан. Создать эффективный механизм, который позволит вовлекать неравнодушных людей в волонтерство.

Она отметила, что в этом году Мосволонтер воплотит в жизнь сразу несколько новых проектов, основанных на международном опыте.

Библиотека - это один из них.

Автор «Настольной книги медиаволонтера» Сергей Ерофеев и Ирина Швец Фото: пресс-служба ресурсного центра "Мосволонтер"

На первом этапе в нее вошли 8 методических пособий.

Пожалуй, самое базовое и важнейшее - «5 ключей успешной волонтерской программы (стандарты волонтерского участия)». Ее авторы Олег Решетников, Ирина Швец, Инна Шершова и Ксения Кондаранцева выделили пять важнейших этапов подготовки и работы с волонтерами. Это привлечение, подготовка, сопровождение, мотивация и поощрение.

- Основная наша идея - добро должно быть с головой. Чтобы при подготовке волонтерских акций не ошибиться, чтобы энергия сердец была направлена в полезное русло, - отметил Олег Решетников

Это издание дополняет "Путеводитель по миру волонтерства", где простым языком рассказывается самое главное о волонтерстве. Какие есть направления добровольчества, какие нужно сделать первые шаги тем, кто хочет начать свой добрый проект.

Книга «Событийное волонтерство как технология вовлечения горожан в системную волонтерскую деятельность» посвящена добровольчеству на больших мероприятиях, праздниках. Автор Вера Козель отметила, что многие люди впервые приходят в добровольчество именно благодаря событийному волонтерству - поэтому этот опыт особенно важен.

Пока что выпущено восемь изданий, но вскоре их станет больше Фото: пресс-служба ресурсного центра "Мосволонтер"

Книга «Мир спортивного волонтерства» основана в первую очередь на реальном опыте: Универсиада-2013 в Казани, Олимпиада-2014 в Сочи, Сурдолимпиада-2015 в Ханты-Мансийске, предстоящий Чемпионат мира-2018.

Справочник «Мир социального волонтерства» также основан на жизненных историях добровольцев.

- Когда волонтер приходит в больницу, то ребенок его обнимает и говорит "А я тебя ждал" - вот главное, что нужно знать о таком опыте, - говорит один из авторов книги Юрий Белановский.

В «Мире экологического волонтерства» можно найти практические рекомендаци для всех - для бизнеса, для отдельных людей, желающих стать волонтерами, и даже для тех, кто просто хочет ввести эко-привычки в свою жизнь.

«Настольная книга медиаволонтера» обращается, в первую очередь к тем, кто хочет рассказывать всему миру о бескорыстных добрых делах. Кстати, на презентации особое внимание уделили школе для медиаволонтеров ProДобро, которая сейчас действует в стенах "Комсомольской правды". Здесь ребята-добровольцы учатся у лучших журналистов и редакторов "КП" основам журналистики.

На презентации гости не только смогли пообщаться и получить книги. но и обзавестись приятными сувенирами Фото: пресс-служба ресурсного центра "Мосволонтер"

И, наконец, сборник «Организация волонтерского центра в ВУЗе (от компетенции к организационной структуре)» ждут уже многие высшие учебные заведения в стране.

Кстати, многие из сборников Агентство статегических инициатив предложило рекомендовать в регионы как лучшую практику.

Вскоре "Библиотеку" пополнят и другие издания. Среди них - "Настольная книга серебрянного волонтера", "Мир волонтера общественной безопасности", "Мир культурного волонтерства", "Корпортивное волонтерство", методическая игра для школьников "Вселенная волонтера", методические рекомендации по развитию территориальной инфраструктуры поддержки добровольчества.