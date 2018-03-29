Аэрофлот открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам

СЕГОДНЯ 16:50 2018-03-29T16:56:46+03:00

Крупнейшая российская авиакомпания и ее "дочки", Россия" и "Аврора", позволят путешественникам бюджетно посетить города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград

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Тарифы на рейсы в города Дальнего Востока и обратно (таксы и сборы не применяются):

Маршрут Тариф в одну сторону, руб.*

Владивосток – Москва 7 400

Хабаровск – Москва 7 200

Петропавловск-Камчатский – Москва 7 500

Южно-Сахалинск – Москва 7 300

Магадан – Москва 7 200

Якутск – Москва 7 000

Хабаровск – Владивосток 1 800

Якутск – Владивосток 6 400

Петропавловск-Камчатский – Владивосток 6 000

Магадан – Хабаровск 4 000

Новосибирск – Владивосток 5 900

Новосибирск – Хабаровск 5 700

Красноярск – Хабаровск 6 000

*(действителен и в обратном направлении)

Тарифы из городов РФ в Симферополь и обратно (таксы и сборы не применяются):

Маршрут Тариф в одну сторону, руб.*

Казань – Симферополь 2 750

Краснодар – Симферополь 2 500

Минеральные Воды - Симферополь 2 500

Ростов-на-Дону - Симферополь 2 500

Пермь - Симферополь 3 500

Тюмень - Симферополь 4 250

Уфа - Симферополь 3 125

Челябинск – Симферополь 3 750

Волгоград – Симферополь 2 500

Оренбург - Симферополь 3 375

Нижний Новгород - Симферополь 3 375

Омск – Симферополь 5 000

*(действителен и в обратном направлении)

Тарифы на рейсы из Калининграда и обратно (таксы и сборы не применяются):

Маршрут Тариф в одну сторону, руб.*

Калининград – Москва 3 800

Калининград – Санкт-Петербург 3 500

*(действителен и в обратном направлении)

Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида 1-й группы или ребенка-инвалида. Перелет необходимо осуществить с 29 марта по 1 декабря 2018 года.

Билеты по субсидируемым тарифам можно приобрести в офисах собственных продаж авиакомпании, а также в уполномоченных агентствах.

Помимо программы субсидируемых тарифов, авиакомпания Аэрофлот продолжает продажу авиабилетов в рамках собственной программы «плоских тарифов». Билет по фиксированному – «плоскому» тарифу в экономический класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время «плоские» тарифы действуют на рейсах Аэрофлота из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении, а с 2018 года программа «плоских тарифов» действует и на рейсах авиакомпании «Россия» между Москвой и пунктами Дальнего Востока.

Величина «плоских тарифов» на полеты в одну сторону и «туда-обратно» составляет:

Тарифы на рейсах Аэрофлота

Направление Тарифы, руб.

Москва - Симферополь 5610 / 9350

Москва – Калининград 5610 / 9350

Москва – Владивосток 15000 / 25000

Москва – Хабаровск 15000 / 25000

Москва – Южно-Сахалинск 15000 / 25000

Москва – Петропавловск Камчатский 15000 / 25000

Москва – Магадан 15000 / 25000

«Плоские тарифы» на рейсах авиакомпании «Россия»:

Направление Тарифы, руб.

Москва – Владивосток 13200 / 22000

Москва – Хабаровск 13200 / 22000

Москва – Южно-Сахалинск 13200 / 22000

Москва – Петропавловск-Камчатский 13200 / 22000

Москва – Магадан 13200 / 22000

Программа «плоских тарифов» имеет исключительно социальное значение и направлена на обеспечение доступного воздушного сообщения отдаленных и стратегически важных регионов с центром европейской части страны.