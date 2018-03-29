Аэрофлот открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам
Тарифы на рейсы в города Дальнего Востока и обратно (таксы и сборы не применяются):
Маршрут Тариф в одну сторону, руб.*
Владивосток – Москва 7 400
Хабаровск – Москва 7 200
Петропавловск-Камчатский – Москва 7 500
Южно-Сахалинск – Москва 7 300
Магадан – Москва 7 200
Якутск – Москва 7 000
Хабаровск – Владивосток 1 800
Якутск – Владивосток 6 400
Петропавловск-Камчатский – Владивосток 6 000
Магадан – Хабаровск 4 000
Новосибирск – Владивосток 5 900
Новосибирск – Хабаровск 5 700
Красноярск – Хабаровск 6 000
*(действителен и в обратном направлении)
Тарифы из городов РФ в Симферополь и обратно (таксы и сборы не применяются):
Маршрут Тариф в одну сторону, руб.*
Казань – Симферополь 2 750
Краснодар – Симферополь 2 500
Минеральные Воды - Симферополь 2 500
Ростов-на-Дону - Симферополь 2 500
Пермь - Симферополь 3 500
Тюмень - Симферополь 4 250
Уфа - Симферополь 3 125
Челябинск – Симферополь 3 750
Волгоград – Симферополь 2 500
Оренбург - Симферополь 3 375
Нижний Новгород - Симферополь 3 375
Омск – Симферополь 5 000
*(действителен и в обратном направлении)
Тарифы на рейсы из Калининграда и обратно (таксы и сборы не применяются):
Маршрут Тариф в одну сторону, руб.*
Калининград – Москва 3 800
Калининград – Санкт-Петербург 3 500
*(действителен и в обратном направлении)
Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида 1-й группы или ребенка-инвалида. Перелет необходимо осуществить с 29 марта по 1 декабря 2018 года.
Билеты по субсидируемым тарифам можно приобрести в офисах собственных продаж авиакомпании, а также в уполномоченных агентствах.
Помимо программы субсидируемых тарифов, авиакомпания Аэрофлот продолжает продажу авиабилетов в рамках собственной программы «плоских тарифов». Билет по фиксированному – «плоскому» тарифу в экономический класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время «плоские» тарифы действуют на рейсах Аэрофлота из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении, а с 2018 года программа «плоских тарифов» действует и на рейсах авиакомпании «Россия» между Москвой и пунктами Дальнего Востока.
Величина «плоских тарифов» на полеты в одну сторону и «туда-обратно» составляет:
Тарифы на рейсах Аэрофлота
Направление Тарифы, руб.
Москва - Симферополь 5610 / 9350
Москва – Калининград 5610 / 9350
Москва – Владивосток 15000 / 25000
Москва – Хабаровск 15000 / 25000
Москва – Южно-Сахалинск 15000 / 25000
Москва – Петропавловск Камчатский 15000 / 25000
Москва – Магадан 15000 / 25000
«Плоские тарифы» на рейсах авиакомпании «Россия»:
Направление Тарифы, руб.
Москва – Владивосток 13200 / 22000
Москва – Хабаровск 13200 / 22000
Москва – Южно-Сахалинск 13200 / 22000
Москва – Петропавловск-Камчатский 13200 / 22000
Москва – Магадан 13200 / 22000
Программа «плоских тарифов» имеет исключительно социальное значение и направлена на обеспечение доступного воздушного сообщения отдаленных и стратегически важных регионов с центром европейской части страны.