2018-03-29T16:50:21+03:00
Общество

«Больше, чем любовь!»: Сын русского олигарха закрутил роман с наркоманкой, которую пожалел суд

Девушка должна была отбывать срок за то, что напала с ножом на своего бывшего парня
Ольга АНТОНОВА
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Пара делится совместными фотографиями в соцсетях и судя по их счастливым лицам, им вполне хорошо вдвоемПара делится совместными фотографиями в соцсетях и судя по их счастливым лицам, им вполне хорошо вдвоемФото: Facebook
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Казалось бы, российские олигархи столько сделали для своих детей, чтобы они состоялись и были приняты в английском обществе, а наследники вместо того, чтобы радовать успехами родителей каждый день добавляют им хлопот. Так 21-летний сын бывшего вице-президента нефтяной компании «ЮКОС» Константина Кагаловского – Филипп недавно закрутил роман с 24-летней Лавинии Вудворд. Пара делится совместными фотографиями в соцсетях и судя по их счастливым лицам, им вполне хорошо вдвоем. Если бы только не полиция, которая еженедельно наведывается в квартиру молодой пары, чтобы проверить как ведет себя их подопечная.

На Лавинию было заведено уголовное дело, однако, судья пожалел молодую девушку и не стал приговаривать ее к реальному сроку Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На Лавинию было заведено уголовное дело, однако, судья пожалел молодую девушку и не стал приговаривать ее к реальному срокуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дело в том, что более года назад Лавиния напала с ножом на парня, с которым познакомилась в Тиндере. Первое свидание с Томасом Фэирклау с самого начала не задалось. Когда ухажер пришёл к Лавинии в гости, он испугался состояния девушки, которое в это время находилась под действием запрещенных препаратов и позвонил её маме. Этот поступок вызвал ярость у студентки — она накинулась на Томаса с ножом, изрезав ему кисти рук. Пострадавший заявил в полицию, на Лавинию было заведено уголовное дело, однако, судья пожалел молодую девушку и не стал приговаривать ее к реальному сроку наказанию.

Девушка должна была отбывать срок за то, что напала с ножом на своего бывшего парня Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Девушка должна была отбывать срок за то, что напала с ножом на своего бывшего парняФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Он оставил ее на свободе при условии, что она в течении 18 месяцев не будет нарушать закон. На этой неделе суд отказал ей в обжаловании приговора. Стоит отметить, что возлюбленная сына олигарха сейчас проходит курс лечения от наркозависимости.

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