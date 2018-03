Туристка из США сняла на видео лох-несское чудовище с детенышами

СЕГОДНЯ 16:50 2018-03-29T16:51:07+03:00

Британская газета The Mirror обнародовала видео, которое сняла некая Дакота Фрэндсен (Dakota Frandsen) — туристка из американского штата Айдахо. Она приехала в Шотландию, добралась до высокогорного озера Лох-Несс, чтобы увидеть лох-несское чудовище — доисторического монстра, дожившего до нашего времени. Несси, как его ласково называют в народе. И увидела. И даже сняла на камеру мобильного телефона, находясь у развалин старинного замка Аркарт (Urquhart Castle)- там, откуда главным образом поступают свидетельства очевидцев. И видео-ролики.

Дакота сообщила, что кожа у проплывающего по озеру существа была серой. Как у бегемота. Длину существа она оценила примерно в 12 метров. Рядом с ним туристка заметила несколько похожих особей, но гораздо меньшего размера. И решила, что они — детеныши Несси.

Замок на берегу озера Лох-Несс, рядом с которым обычно устраиваются "охотники" за лох-несским чудовищем. Пьют щотландский виски, озираются...

Гипотезу о Несси, продолжающей свой род, горячо поддержал Гэри Кэмпбелл, (Gary Campbell) - хранитель официального реестра регистрации свидетельств наблюдений чудовища озера Лох-Несс (Keeper of the Official Register of Sightings at Loch Ness). Мол, туристка и в самом деле могла увидеть целое семейство монстров.

Самым везучим туристам Нессии является в более привлекательном виде.

Кстати, шотландское чудовище, возможно, не одиноко в мире. Равно как и его потомство. К примеру, недавно детеныш существа, весьма похожего на лох-несское чудовище, был обнаружен в США на берегу океана.