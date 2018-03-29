2018-03-29T16:51:07+03:00
Клуб любознательных

Туристка из США сняла на видео лох-несское чудовище с детенышами

Монстр, обитающий в шотландском озере Лох-Несс не только жив, но и размножается?
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
Поделиться:
Буруны на поверхности воды оставило чудовище и его потомство.Буруны на поверхности воды оставило чудовище и его потомство.
Изменить размер текста:

Британская газета The Mirror обнародовала видео, которое сняла некая Дакота Фрэндсен (Dakota Frandsen) — туристка из американского штата Айдахо. Она приехала в Шотландию, добралась до высокогорного озера Лох-Несс, чтобы увидеть лох-несское чудовище — доисторического монстра, дожившего до нашего времени. Несси, как его ласково называют в народе. И увидела. И даже сняла на камеру мобильного телефона, находясь у развалин старинного замка Аркарт (Urquhart Castle)- там, откуда главным образом поступают свидетельства очевидцев. И видео-ролики.

Дакота сообщила, что кожа у проплывающего по озеру существа была серой. Как у бегемота. Длину существа она оценила примерно в 12 метров. Рядом с ним туристка заметила несколько похожих особей, но гораздо меньшего размера. И решила, что они — детеныши Несси.

Замок на берегу озера Лох-Несс, рядом с которым обычно устраиваются "охотники" за лох-несским чудовищем. Пьют щотландский виски, озираются...

Замок на берегу озера Лох-Несс, рядом с которым обычно устраиваются "охотники" за лох-несским чудовищем. Пьют щотландский виски, озираются...

Гипотезу о Несси, продолжающей свой род, горячо поддержал Гэри Кэмпбелл, (Gary Campbell) - хранитель официального реестра регистрации свидетельств наблюдений чудовища озера Лох-Несс (Keeper of the Official Register of Sightings at Loch Ness). Мол, туристка и в самом деле могла увидеть целое семейство монстров.

Самым везучим туристам Нессии является в более привлекательном виде.

Самым везучим туристам Нессии является в более привлекательном виде.

Кстати, шотландское чудовище, возможно, не одиноко в мире. Равно как и его потомство. К примеру, недавно детеныш существа, весьма похожего на лох-несское чудовище, был обнаружен в США на берегу океана.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Владимир ЛАГОВСКИЙ

 
Читайте также
Новости 24
Прекращено действие соглашения России и Украины о взаимных поставках вооружения
Правительству предложили снять решетки с окон на первых этажах школ
В МИД РФ рассказали о планах США по усилению военного присутствия в Сирии
США отказались выдавать визы российским борцам
Эксперт прокомментировал заявление Хантсмана о возможном аресте российских активов в США
Образцы ДНК жертв пожара в Кемерово доставлены в Москву на экспертизу
Словения отзывает своего посла в России для консультаций
Олег Смолин: Россия крайне нуждается в модернизации
В Сербии задержан мужчина, грозившийся взорвать гранату у здания парламента
Украина отказалась выдавать пранкера, дезинформирующего о числе жертв в Кемерове
Песков: подготовка визита президента Франции продолжается
Захарова: Борис Джонсон, расскажите, что делали британские функционеры на олимпиаде у Гитлера?
Торговый центр на востоке Москвы закрыт из-за нарушений пожарной безопасности
Минобороны внедрит награды для продовольственной службы
«Вор в законе» Шакро Молодой получил девять лет и десять месяцев колонии строгого режима
Пожарные части закупят 600 беспилотников
Telegram восстановил работу
Троих пропавших без вести при пожаре в Кемерово нашли живыми
Россия надеется до конца года подписать контракт на поставку С-400 с Индией
Похороны Олега Анофриева пройдут в Московской области
В России разработают ГОСТ на бренди
Песков назвал непредсказуемым характер действий Лондона в отношении Москвы
Грузия сообщила о высылке одного российского дипломата
В Сирии больше 5 тысяч боевиков покинули Арбил
В США психолог влюбилась в преступника-психопата и сбежала с ним из больницы
Большинство россиян довольны политической и экономической ситуациями в стране
В Москве неизвестные отобрали у мужчины почти 60 млн рублей