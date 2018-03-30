Константин Бабкин: «Московский экономический форум найдет антикризисные решения для России»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-29T19:08:00+03:00

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В столице 3-4 апреля 2018 года пройдет VI Московский Экономический Форум: он соберет известных экономистов, бизнесменов, политиков, ученых и представителей власти. Одной из главных задач форума является поиск путей развития России. Участники I Пленарной дискуссии «Будущее России: вызовы, стратегии, механизмы достижения успеха» предложат свои варианты антикризисных рецептов для отечественной экономики. Сопредседатель форума, президент Промышленного Союза «Новое Содружество» Константин Бабкин рассказал о шагах, которые необходимо предпринять прежде всего.

По мнению Константина Бабкина, хотя в ряде отраслей экономический кризис все еще серьезно ощущается, в целом наметилась позитивная динамика. Это и политика внешней торговли, ориентированная на защиту отечественных производителей, и успехи сельского хозяйства, и более эффективная промышленная политика.

- С другой стороны, в области социальной, культурной, информационной политики ситуация усугубляется. Налоги повышаются, кредитные ставки остаются запредельными, - считает Константин Анатольевич.

Чтобы в России начался бурный экономический рост, нужны четкие и конкретные шаги правительства. Для развития несырьевого производства, реального сектора и АПК необходимо снижать налоги для предприятий, инвестирующих в развитие, а экспорт сырья, наоборот, обложить налогами. Нужно менять и политику Центробанка: кредиты должны стать доступными.

- Необходимо насытить экономику деньгами, - уверен Константин Бабкин. - Кредитная ставка должна составлять не более 1% годовых. Все, что выше, – мешает развитию. К сожалению, сигналов о готовности менять курс Центробанка и так называемого экономического блока правительства сейчас мало.

В этом, по мнению участников, и состоит задача форума — довести до правительства основные «болевые точки» и предложить пути решения. Многие экономические положения, предложенные на прошлом МЭФ, сейчас успешно реализуются государством.