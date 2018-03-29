За «откаты» в госзакупках светит 12 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 19:03 2018-03-29T19:34:32+03:00

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Раньше «нечиновникам», мухлевавшим с госзакупками, грозил штраф в 50 тысяч рублей. Но это же как слону дробина для жуликов! Но теперь взяточникам светят реальные сроки. Госдума приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Путина, ужесточающий наказание за «распил» бюджетных денег. Вот его основные пункты.

1. Наказание для "нечиновников"

Чаще всего жульничали с госзакупками сотрудники федеральной контрактной системы и люди, принимающие выполненную работу и оказанные услуги( это и есть «нечиновники»). Теперь за нарушение закона в области госзакупок ( для получения личной выгоды) им грозит до 7 лет тюрьмы.

- До сих пор, максимум, чем они рисковали – административный штраф. Это ничто по сравнению с ущербом, который наносят эти граждане, - объяснил член комитета по госстроительству и законодательству Виктор Пинский.

2. Увеличение срока за взятки

За прямой подкуп "не должностных" лиц в системе госзакупок будут сажать на 8 лет, либо вменять штраф, в 40 раз больший размера «подкупа». А вот тех, кто взятку принял, ждет 12 лет за решеткой или 50-кратный сумме подкупа штраф.

- Только криминализация таких нарушений позволит пресечь коррупцию в данной сфере. За подкуп работающих в сфере госзакупок грозит лишение свободы до 8 лет. И штраф до 40-кратной суммы подкупа. Незаконное вознаграждения за действия или бездействия в интересах дающего или иных лиц предлагаем карать лишением свободы до 12 лет со штрафом до 50-кратной суммы подкупа, - рассказал Пинский.

КСТАТИ

Уголовного наказания можно избежать, если преступник помог расследованию и сам пришел в полицию с повинной.