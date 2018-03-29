Последнее интервью Хокинга: он объяснил, как во Вселенной возникает золото

СЕГОДНЯ 19:00 2018-03-29T19:15:37+03:00

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Стивен Хокинг ушел из жизни 14 марта этого года. Последние месяцы 76-летний физик не появлялся в публичном пространстве. Однако в октябре 2017 года произошло эпохальное событие в астрофизике: обсерватория LIGO объявила о том, что впервые зафиксировала гравитационные волны, возникшие в результате слияния двух нейтронных звезд. Это явление комментировали множество ученых. Стивен Хокинг дал по этому поводу интервью BBC. Тогда журналисты использовали только небольшой фрагмент беседы. Затем выяснилось, что это было последнее выступление Хокинга в средствах массовой информации и несколько дней назад английские коллеги выложили полную версию интервью. Вот коротко основные тезисы этой беседы.

1. Полученные результаты много рассказывают нам о поведении материи с невероятно высокой плотностью.

О чем речь: Нейтронные звезды, столкновение которых вызвало переполох в научном мире, очень необычные тела. Масса одной из них составляла 1,6 массы Солнца. Масса другой практически равнялась массе нашего светила. Однако при этом вся эта масса вещества каждой нейтронной звезды умещалась в шар, диаметр которого не превышал 20 километров. Для сравнения диаметр Солнца составляет 1 миллион 391 тысяча 400 км. Представляете какая плотность материи должна быть в нейтронной звезде если всю громадину Солнца «утоптать» в 20-километровый шарик?!

При этом оказалось, что космическая катастрофа произошла совсем «рядом» с нами - на расстоянии 130 миллионов световых лет. Гравитационно-волновой сигнал от сливающихся объектов дает возможность точно вычислить расстояние до места происшествия.

2. Столкновение нейтронных звезд это один из источников образования золота.

О чем речь: Золото очень редкий материал не только на Земле, но и вообще в космосе. Чтобы в природе образовывались металлы тяжелее, чем железо, нужны особые условия. Они возникают при нуклеосинтезе (слиянии ядер) сверхновых звезд. Однако выяснилось, что тяжелые элементы появляются так же и в результате столкновения нейтронных звезд. По оценкам физиков в результате столкновения звезд, о которых говорил Хокинг, образовалась масса золота эквивалентная 10 массам Луны. Вы спросите, каким образом золото оказалось на Земле? Ученые считают, что большая часть золотого запаса была доставлена на нашу планету во время астероидной бомбардировки в период от 4,1 до 3,8 миллиардов лет назад.

3. Конечным итогом слияния нейтронных звезд станет образование черной дыры.

О чем речь: В результате столкновения таких сверхплотных объектов существует несколько сценариев дальнейшего развития событий. Если масса нового объекта превзошла критическое значение для нейтронной звезды, он тут же превращается в черную дыру. В нашем случае суммарная масса оказалась не велика и в результате получилась супермассивная быстро вращающаяся нейтронная звезда. Но она все равно через некоторое время коллапсирует в черную дыру - область пространства-времени, обладающую такой гравитацией, что у нее в плену оказываются даже сами кванты света. По мнению Хокинга, мы впервые получили экспериментальное подтверждение теории возникновения черных дыр из нейтронных звезд.

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