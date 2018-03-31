Владимир Винокур: "Человек с отсутствием мозгов не может стать популярным у зрителя"

СЕГОДНЯ 20:00 2018-03-29T20:05:01+03:00

Накануне 70-летия знаменитый юморист рассказал «КП», как придумал снять фильм «Матильда», почему на него не обижаются герои пародий и помогло ли дочери-балерине Большого папино имя

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«В нашем жанре со сцены уносят»

- Владимир Натанович, отмечать юбилей будете широко?

- В два этапа. Первый - самый главный, праздничный концерт в Кремле. Второй - самый приятный, это пьянка.

- С кем будете чокаться?

- С семьей, друзьями, которые рядом со мной не одно десятилетие. Есть долгожители, к примеру, Лев Валерианович Лещенко - нашей дружбе 49 лет.

- 70 лет для вас - много или мало?

- В нашем деле это не много. Жанр у нас такой, долгоиграющий. Я помню всех звезд советского периода: им было далеко за семьдесят и они еще работали. В нашем жанре со сцены не уходят, у нас - уносят.

- А на сколько себя чувствуете?

- Чувствую, что мне вполовину меньше - 35! Не дает стареть мой молодой коллектив: я с ними репетирую, езжу везде, в Сирию на нашу авиабазу летали. Мы вместе идем в бой на сцену.

«Секрет семейной жизни - реже видеться»

- Мало кто из ваших коллег может похвастать таким семейный постоянством - 44 года вместе. В чем секрет?

- Да, таких как я практически нет. Все по три, по пять раз переженились. А секрет прост — надо реже видеться. Моя жена Тамара считает, что из 44 лет семейной жизни я лет двадцать провел на гастролях.

- В вашей жизни большое место занимает балет. Так было всегда, или произошло благодаря жене-балерине?

- Всегда любил балет. И мне понравилась балерина. Тамара постаралась, чтобы и дочка наша стала балериной - она солистка Большого театра. Я Анастасией горжусь. Мало того, что она балерина, она - прекрасная воздушная гимнастка. «Цирк дю Солей» по ней плачет до сих пор. Ее приглашали в Лас-Вегас, но она даже не думала променять на него Большой театр, хотя она прошло в нем через серьезные трудности. Когда ее приняли в Большой, ей нужно было доказывать, что она не просто дочь известного артиста, а сама - личность. И она это доказала - у нее много интересных партий, она очень самодостаточный человек.

- И вы никогда не использовали свои связи?

- Блата в искусстве быть не может. Когда зритель сидит в зале, он не понимает, чей это ребенок. Он должен получать удовольствие и не думать о происхождении артиста. Это не только у меня. Сколько было примеров сыновей и дочерей известных людей: достойные прославили своих родителей, недостойных забыли.

- Фильм «Матильда» появился и нашумел, был вашей идеей. Это жена и дочка вас увлекли Кшесинской?

- Моя жена прочитала книгу о Матильде и сказала, что по фотографиям она очень похожа на нашу дочь. И если бы кто-то снимал фильм, Настя могла бы сыграть Кшесинскую. И я обратился к Алексея Учителю и выступил одним из продюсеров. У Насти были кинопробы, она хорошо их прошла. Она мужественный и честный человек, поэтому сказала: «Это настоящая драматическая роль, ее должна играть актриса».

- Ожидали, что будет такой невиданный резонанс?

- Он возник не из-за художественного замысла, а из-за невежества. А фильм хороший. Настоящий голливудский. И он еще обязательно появится в прокате других стран.

- Вы правда сделали в честь дочери татуировку?

- Да. На левой руке у меня Настя в полный рост, танцует испанский танец. А на правой у меня Джокер с надписью «Сохраняйте улыбку» - это моя эмблема.

«Не удалось только глобально похудеть»

- Ваш девиз сохранять улыбку - разве возможно это делать всегда?

- Конечно, бывает смех сквозь слезы. Это естественно, жизнь состоит из встреч и расставаний. Бывают грустные моменты. Но все равно надо жить с оптимизмом. Вот моей маме 96 лет, она всегда улыбается. Я только сейчас был у нее, она рассказывала мне одну историю, смеялась и меня заставила смеяться.

- Часто видитесь с мамой?

- Каждый день. Я специально поселил ее в соседнем дворе - когда папа умер, она осталась одна. И дочь с семье живут рядом. Все ходят к маме, все у нее в гостях. И мама на моем празднике будет зрителем номер один.

- Сразу вспомнилась история о том, что вы не работаете в Новый год из-за мамы.

- Никогда! Потому что 1 января у мамы день рождения. Нет таких денег в мире, чтобы я ушел в этот вечер от матушки.

- Как вы относитесь к людям, которых ваши шутки не берут?

- Я делаю все возможное, чтобы они смеялись. Если я в зале вижу человека, который мало реагирует, я до последней реплики работаю на него. И когда он засмеется, я понимаю, что победил.

- Обижаются на вас герои пародий?

- Я всегда делал пародии на артистов известных и популярных, они, как привило, люди умные, поэтому не было никаких эксцессов.

- Специально выбираете умных?

- Не может человек с отсутствием мозгов стать популярным у зрителя. А если есть мозги, то он понимает, что пародия - это популяризация для артиста. Есть пародия - есть артист, как только исчезла, значит артист ушел.

- Что для вас деньги? Говорят, их всегда не хватает…

- Я сам так не нуждаюсь в деньгах, чтобы работать, не прекращая. Но у меня коллектив из 20 человек. И эти молодые люди хотят зарабатывать. Я им даю такую возможность. Вот я и работаю для своего коллектива, который в общем мне родной.

- Вы успешный артист, бизнесмен. А в каком деле терпели неудачи?

- Не удавалось глобально похудеть. Я худел и на 20 килограммов, и на 30, но удержаться сложно - все время набираю. Но это конституция. Мне один врач сказал: «Не борись с природой. Тебе дано быть крепким парнем, вот и донашивай это все».

- Диеты не практикуете?

- Стараюсь закрыть рот вечером, особенно сейчас, когда предстоит быть на концерте в смокинге.

- О чем вы мечтаете?

- Я мечтаю, чтобы в 90 лет собрались все мои друзья и обязательно матушка, которой через 20 лет будет 116-ть. У евреев говорят: «Живите до120 лет». «Один еврей говорит: «А я хочу до 119». Почему? А пусть напишут: «Ушел безвременно»». Хочу, чтобы мои родные, близкие и друзья жили долго.