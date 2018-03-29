2018-03-29T22:16:43+03:00
Спорт

Впервые за 80 лет английские рефери не будут судить ЧМ по футболу. Их не взяли в Россию

Россию будет представлять бригада во главе с Сергеем Карасевым
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Сергей Карасев - главный арбитр на ЧМ-2018 по футболу.Сергей Карасев - главный арбитр на ЧМ-2018 по футболу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В четверг, 29 апреля, был официально назван список футбольных арбитров, которые будут работать на чемпионате мира по футболу 2018 года. Турнир пройдет этим летом в России. В список рефери попала российская бригада во главе с Сергеем Карасевым. Но, вместе с тем, впервые с 1938 года на чемпионате мира по футболу не будет судей из Англии. Единственным кандидатом на попадание в список был Марк Клаттенбург, однако он в итоге был отвергнут.

На чемпионате мира по футболу в России нашу страну будет представлять бригада, в которую вошли Сергей Карасев, Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Российский судья будет представлен на ЧМ по футболу впервые с 2006 года. Тогда, на турнире в Германии, работал Валентин Иванов. Он прославился тем, что показал 16 желтых и 4 красных карточки в матче 1/8 финала Португалия - Голландия.

Сергей Карасев, надо сказать, в последние годы считается лучшим российским судьей, который регулярно трудится на крупных международных турнирах. Матчи российского первенства он обслуживает с 2008 года. В 2016 году Карасев работал на чемпионате Европы, а после этого - на Олимпиаде в Рио. В сезоне 2015/2016 Карасев был назван лучшим арбитром России.

Всего же в списке судей на ЧМ-2018 - 36 главных арбитров и 63 ассистента главного рефери. Среди известных рефери на турнире в России будут работать Милорад Мажич из Сербии (судил финал Кубка Конфедераций 2017), Феликс Брых из Германии (финал ЛЧ 2016/2017), Джюнет Чакыр (финал ЛЧ 2014/15), Бьорн Куйперс (финал ЛЧ 2013/2014). А для узбека Равшана Ирматова это будет третий чемпионат мира - он работал в 2010 году в ЮАР, а в 2014 году в Бразилии. Ирматов - единственный судья в истории, который отработал на 9 матчах мирового первенства в качестве главного судьи.

Вместе с тем, единственной страной, которая будет представлена двумя арбитрами, станет США. В качестве главных судей будут трудиться Марк Гейгер и Иаир Маруффо.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгений НЕСЫН

 
Читайте также
Новости 24
Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз из Абхазии всех товаров растительного происхождения
Из сетки телевещания в Вашингтоне исключили телеканал RT
Лавров: Москва предложила провести внеочередную сессию ОЗХО из-за «дела Скрипаля»
Володин: распространение фейков в РФ может быть технологией по реализации цветных революций
Российские военные успешно запустили ракету со спутником с космодрома Плесецк
Похороны Сергея Мавроди организуют его родственники
Шойгу: в ближайшее время начнем возвращать беженцев в Восточную Гуту
Картину Ван Гога выставили на аукцион впервые за 20 лет
ФАС не видит признаков дефицита на российском рынке бензина
В американской администрации назвали высылаемых российских дипломатов «шпионами»
Два израильских истребителя провели разведоперацию в воздушном пространстве Иране
"Нафтогаз" уже в апреле может начать взыскание долга с "Газпрома"
Апелляционный суд Киева оставил Савченко под арестом
СМИ: Саркози снова предстанет перед судом по другому делу о коррупции
Песков: предложение Австрии о посредничестве между РФ и Западом может быть востребовано
"Президент Путинов" станет героем японских комиксов
В московском ТЦ «Мега Белая дача» закрыли три кинозала
Поклонская уверена, что осужденные активисты «Христианского государства» не имеют отношения к православию
Штаб ликвидации ЧС назвал место начала пожара в ТЦ «Зимняя вишня»‍