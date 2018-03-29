Впервые за 80 лет английские рефери не будут судить ЧМ по футболу. Их не взяли в Россию

СЕГОДНЯ 22:00 2018-03-29T22:16:43+03:00

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В четверг, 29 апреля, был официально назван список футбольных арбитров, которые будут работать на чемпионате мира по футболу 2018 года. Турнир пройдет этим летом в России. В список рефери попала российская бригада во главе с Сергеем Карасевым. Но, вместе с тем, впервые с 1938 года на чемпионате мира по футболу не будет судей из Англии. Единственным кандидатом на попадание в список был Марк Клаттенбург, однако он в итоге был отвергнут.

На чемпионате мира по футболу в России нашу страну будет представлять бригада, в которую вошли Сергей Карасев, Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Российский судья будет представлен на ЧМ по футболу впервые с 2006 года. Тогда, на турнире в Германии, работал Валентин Иванов. Он прославился тем, что показал 16 желтых и 4 красных карточки в матче 1/8 финала Португалия - Голландия.

Сергей Карасев, надо сказать, в последние годы считается лучшим российским судьей, который регулярно трудится на крупных международных турнирах. Матчи российского первенства он обслуживает с 2008 года. В 2016 году Карасев работал на чемпионате Европы, а после этого - на Олимпиаде в Рио. В сезоне 2015/2016 Карасев был назван лучшим арбитром России.

Всего же в списке судей на ЧМ-2018 - 36 главных арбитров и 63 ассистента главного рефери. Среди известных рефери на турнире в России будут работать Милорад Мажич из Сербии (судил финал Кубка Конфедераций 2017), Феликс Брых из Германии (финал ЛЧ 2016/2017), Джюнет Чакыр (финал ЛЧ 2014/15), Бьорн Куйперс (финал ЛЧ 2013/2014). А для узбека Равшана Ирматова это будет третий чемпионат мира - он работал в 2010 году в ЮАР, а в 2014 году в Бразилии. Ирматов - единственный судья в истории, который отработал на 9 матчах мирового первенства в качестве главного судьи.

Вместе с тем, единственной страной, которая будет представлена двумя арбитрами, станет США. В качестве главных судей будут трудиться Марк Гейгер и Иаир Маруффо.