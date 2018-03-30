НВО опубликовал кровавый трейлер второго сезона сериала "Мир дикого Запада"

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-30T02:47:42+03:00

Теперь ясно, парк самураев реален и зрителям его покажут. Фото: кадр из фильма

Под трек Курта Кобейна Heart-Shaped Box Арнольд ведет андроидов на войну с создателями [видео]

Телеканал НВО выпустил новый трейлер долгожданного продолжения сериала "Мир дикого Запада".

Если уж фанаты увидели подсказки даже в постере "Мир дикого Запада", то после просмотра почти трехминутного ролика можно рассказать, о чем будет весь второй сезон. Мы разобрали трейлер по кадрам и нашли много интересного.

Вот старая знакомая - Долорес, из-за которой как раз и началась "революция роботов". Но что она делает за пределами парка развлечений? Скорее всего, снится кому-то.

По паре кадров можно сказать, что в будущих сериях все-таки появится ожидаемый японский парк "мир сегунов".

Самураи в броне.Фото: кадр из фильма

Кажется, что самая заваруха только начинается. Удастся ли покуражиться Логану? Судя по всему, нет.

Логан представляет собой темную сторону всех людей, которые посещают парк: он тот кто любит "убивать" хозяев из-за неубедительных причин.Фото: кадр из фильма

Арнольд поливает кого-то из пулемета, вокруг горы трупов, море крови.

Арнольд, которого вынудили стрелять, либо это тот-самый клон.Фото: кадр из фильма

Если Арнольда убьют, не беда, их еще много в запасе.

Копии Арнольда.Фото: кадр из фильма

Ну и Человек в Черном, куда же без него?

Уильям, он же Человек в Черном.Фото: кадр из фильма

Вряд ли Мэйв удалось сбежать и найти ребенка, как она хотела, иначе чего это она в таком фривольном наряде.

Мэйв в образе гейши.Фото: кадр из фильма

Как и обещалось ранее, Энтони Хопкинса во втором сезоне не будет. А Форда мы увидим. Как это? Очень просто - мы увидим молодого Форда.

"Человек в черном" повстречался с копией молодого Форда. И прикончил его?Фото: кадр из фильма

Кстати, на заднем фоне в трейлере звучит трек культовой группы Nirvana - Heart-Shaped Box. А ниже - то самое пианино.

То самое пианино.Фото: кадр из фильма

Уже известно, что в будущих сериях появятся и новые актеры - Хироюки Санада ("Остаться в живых", "Россомаха. Бессмертный"), Густаф Скарсгард ("Викинги"), Фарес Фарес ("Мистериум"), Бетти Габриел ("Прочь"), Джонатан Такер ("Королевство"), Нил Джексон ("Сонная лощина") и Катя Херберс ("Оставленные").

В втором сезоне "Мира дикого Запада" будет 11 серий.