НВО опубликовал кровавый трейлер второго сезона сериала "Мир дикого Запада"
Телеканал НВО выпустил новый трейлер долгожданного продолжения сериала "Мир дикого Запада".
Если уж фанаты увидели подсказки даже в постере "Мир дикого Запада", то после просмотра почти трехминутного ролика можно рассказать, о чем будет весь второй сезон. Мы разобрали трейлер по кадрам и нашли много интересного.
Вот старая знакомая - Долорес, из-за которой как раз и началась "революция роботов". Но что она делает за пределами парка развлечений? Скорее всего, снится кому-то.
Долорес.Фото: кадр из фильма
По паре кадров можно сказать, что в будущих сериях все-таки появится ожидаемый японский парк "мир сегунов".
Самураи в броне.Фото: кадр из фильма
Кажется, что самая заваруха только начинается. Удастся ли покуражиться Логану? Судя по всему, нет.
Логан представляет собой темную сторону всех людей, которые посещают парк: он тот кто любит "убивать" хозяев из-за неубедительных причин.Фото: кадр из фильма
Арнольд поливает кого-то из пулемета, вокруг горы трупов, море крови.
Арнольд, которого вынудили стрелять, либо это тот-самый клон.Фото: кадр из фильма
Если Арнольда убьют, не беда, их еще много в запасе.
Копии Арнольда.Фото: кадр из фильма
Ну и Человек в Черном, куда же без него?
Уильям, он же Человек в Черном.Фото: кадр из фильма
Вряд ли Мэйв удалось сбежать и найти ребенка, как она хотела, иначе чего это она в таком фривольном наряде.
Мэйв в образе гейши.Фото: кадр из фильма
Как и обещалось ранее, Энтони Хопкинса во втором сезоне не будет. А Форда мы увидим. Как это? Очень просто - мы увидим молодого Форда.
"Человек в черном" повстречался с копией молодого Форда. И прикончил его?Фото: кадр из фильма
Кстати, на заднем фоне в трейлере звучит трек культовой группы Nirvana - Heart-Shaped Box. А ниже - то самое пианино.
То самое пианино.Фото: кадр из фильма
Уже известно, что в будущих сериях появятся и новые актеры - Хироюки Санада ("Остаться в живых", "Россомаха. Бессмертный"), Густаф Скарсгард ("Викинги"), Фарес Фарес ("Мистериум"), Бетти Габриел ("Прочь"), Джонатан Такер ("Королевство"), Нил Джексон ("Сонная лощина") и Катя Херберс ("Оставленные").
В втором сезоне "Мира дикого Запада" будет 11 серий.
Westworld Season 2 Official Trailer HBO.