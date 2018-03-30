Тимиряевскую академию посетили генетики из Японии

СЕГОДНЯ 01:35 2018-03-30T01:42:08+03:00

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В Тимирязевской академии побывали ученые из Японии: делегация в составе сотрудника селекционной компании «Okamoto» Даисаку Окамото, профессора университета Ямагучи Масаёши Шигио, научного сотрудника национальной организации по исследованию сельского хозяйства и пищевого производства Японии Сатоши Фуджито посетила Центр молекулярной биотехнологии и селекционную станцию имени Н.Н.Тимофеева.

Сотрудничество с учеными Страны восходящего солнца Тимирязевская академия начала еще в прошлом году. Российские и японские селекционеры и генетики работают над созданием новых сортов лука, которые будут экологически чистыми, с хорошими вкусовыми качествами и будут доставляться до потребителя «прямо с грядки» - выращенными в Приморском крае и на острове Хоккайдо.

- Работа в тандеме с учеными из Японии приведет к появлению новых короткодневных сортов лука, имеющих генетическую устойчивость к грибным заболеваниям. Это значит, что при выращивании сократится нагрузка на окружающую среду – меньше придется обрабатывать посевы ядохимикатами, - рассказала и.о. руководителя Центра молекулярной биотехнологии, профессор Людмила Хрусталева.

В прошлом году ученые Тимирязевки обменялись со своими японскими коллегами растительным материалом. В Японию отправились российские сорта лука, а в теплице академии появилась коллекция луковых, созданная японскими учеными. Специалисты двух стран собираются объединить свой опыт, чтобы создать сорта лука, адаптированные к одинаковым климатическим особенностям Приморского края и острова Хоккайдо.