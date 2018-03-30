2018-03-30T14:24:16+03:00
Экономика

Минтруд предлагает повысить пособие по безработице

Сейчас даже максимальный его размер вдвое ниже прожиточного минимума
Елена ОДИНЦОВАdd_money
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В самом правительстве констатируют: граждане не горят желанием вставать на учет в службе занятости. И предпочитают решать свои проблемы сами, подрабатывая «по-серому».В самом правительстве констатируют: граждане не горят желанием вставать на учет в службе занятости. И предпочитают решать свои проблемы сами, подрабатывая «по-серому».Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Минтруд предлагает упростить получение пособия по безработице и с 2019 года увеличить его размер. О разработке такого законопроекта сообщается на правительственном портале проектов нормативных актов.

«Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице не изменялись с 2009 года и в настоящее время пособие по безработице не обеспечивает необходимого уровня замещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума», - так ведомство обосновывает необходимость изменений.

Это правда. Сейчас пособие по безработице составляет от 850 руб. до 4,9 тыс. руб. (в зависимости от стажа, причин увольнения и т. п.). При прожиточном минимуме в 10 328 руб. Спрашивается, можно хоть где-то в России на такое пособие прожить? При том, что просто так его еще и не получишь — надо собрать кучу бумаг.

Неудивительно, что в самом правительстве констатируют: граждане не горят желанием вставать на учет в службе занятости. И предпочитают решать свои проблемы сами, подрабатывая «по-серому».

Пока, правда, непонятно, на сколько может быть увеличено пособие. Законопроект-то еще только разрабатывается.

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