В Москве разыскивают жену экс-сотрудника посольства Турции в России

СЕГОДНЯ 03:15 2018-03-31T03:28:52+03:00

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В Москве разыскивают молодую женщину, которая 28 марта вышла из дома и не вернулась. Пропавшая – супруга бывшего сотрудника посольства Турции в России Светлана Сушко, заявление в полицию подали её встревоженные родственники.

Как рассказала подруга Светланы Марина Локтионова, девушка познакомилась со своим будущим мужем в Москве несколько лет назад, когда он работал в турецком посольстве, а после того, как срок его службы в дипмиссии закончился, супруги вместе уехали жить в Турцию. Однако там что-то пошло не так, Светлана поссорилась с мужем и вернулась на Родину, причем в день исчезновения она была в гостях у Марины.

Светлана Сушко не выходит на связь с друзьями и близкими с 28 марта

«Она с мужем поссорилась, заявила, что больше не хочет его видеть, и уехала в Москву. Мы с детства знакомы, она часто оставалась у меня, и в этот раз тоже осталась», - приводит слова подруги пропавшей женщины РИА Новости.

Марина Локтионова говорит, что 28 марта Светлана вышла из её дома в Балашихе и не вернулась, с тех пор о ней ничего не известно. Причем уходя, Светлана не взяла с собой ни телефона, ни документов. Женщина была одета в черную спортивную куртку, синие джинсы и черные ботинки. Всех, кто мог её видеть, просят позвонить в полицию или по указанным в объявлении телефонам.

Кроме того, Марина рассказала, что Светлане после возвращения из Турции часто звонил какой-то человек, о котором та наотрез отказывалась сообщить подруге хоть что-нибудь. При этом женщина сильно изменилась и довольно странно себя вела. Марина утверждает, что ее приятельница совсем не похожа на себя прежнюю «ни движением, ни поведением, ни разговором», поэтому друзья и родственники пропавшей женщины опасаются, что она попала в неприятную историю, и ей может угрожать опасность.