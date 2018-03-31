В "Зените" заявили, что им предлагали Федора Смолова за 40 миллионов евро

СЕГОДНЯ 07:39 2018-03-31T07:43:38+03:00

Федор Смолов играет за "Краснодар" и сборную России, а не "Зенит". Фото: REUTERS

Однако же представители футболиста заявили, что эта сумма гораздо меньше

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Слегка необычная заочная "перепалка" возникла между представителями питерского "Зенита" и форварда "Краснодара" Федора Смолова. Во время встречи "сине-бело-голубых" с болельщиками на стадионе "Санкт-Петербург" президент команды Сергей Фурсенко заявил:

- Манчини с самого начала хотел Смолова в состав. Мы не сделали этого - не хватило времени и денег. Средства, которые были от продажи Халка и Витселя, закончились. Проект "Смолов" обошелся бы нам в 40 миллионов евро. Ксожалению, мы на такое пойти не могли. Он столько не стоит - это если учитывать зарплату плюс агентские, - сказал Фурсенко болельщикам.

На это громкое утверждение президента питерского клуба отреагировали в компании ProSportsManagement. Они ведут дела Федора Смолова и у себя в "Твиттере" с хэштегом "Фейкньюс" написали:

- Краснодар» просил за Смолова меньше €15 млн. Агентскую комиссию мы даже не обсуждали, но никогда не осмелились бы попросить больше, чем 10%.

Отметим, что к Федору Смолову в последние годы сохраняется, по слухам, стабильный интерес множества европейских клубов. Однако же игрок продолжает выступать в составе футбольного клуба "Краснодар".