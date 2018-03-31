Бой Александр Поветкин - Дэвид Прайс: прямая онлайн-трансляция
В бою между Поветкиным и Прайсом на кону - два пояса. Это интернациональный титул WBO и интерконтинентальный титул WBA. Победитель же боя Александр Поветкин - Дэвид Прайс станет обязательным претендентом на бой с победителем встречи Джошуа - Паркер.
Когда состоится бой Александр Поветкин - Дэвид Прайс
Бой между Поветкин и Прайс пройдет в Кардиффе. Он заявлен в качестве "разогревочного" боя, "андеркарта" в большом шоу бокса в столице Уэльса. Главным же событием станет встреча Джошуа и Паркера.
Прямая онлайн-трансляция боя Александр Поветкин - Дэвид Прайс
Проследить за ходом боя Александр Поветкин - Дэвид Прайс можно прямом телеэфире канала "Матч ТВ", начиная с 22:50 по московскому времени 31 марта.
Бокс.