2018-03-31T14:38:04+03:00
Спорт

Бой Александр Поветкин - Дэвид Прайс: прямая онлайн-трансляция

Бокс, Александр Поветкин - Дэвид Прайс. Прямая онлайн-трансляция боя состоится 31 марта 2018 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Александр Поветкин и Дэвид Прайс.Александр Поветкин и Дэвид Прайс.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В бою между Поветкиным и Прайсом на кону - два пояса. Это интернациональный титул WBO и интерконтинентальный титул WBA. Победитель же боя Александр Поветкин - Дэвид Прайс станет обязательным претендентом на бой с победителем встречи Джошуа - Паркер.

Когда состоится бой Александр Поветкин - Дэвид Прайс

Бой между Поветкин и Прайс пройдет в Кардиффе. Он заявлен в качестве "разогревочного" боя, "андеркарта" в большом шоу бокса в столице Уэльса. Главным же событием станет встреча Джошуа и Паркера.

Прямая онлайн-трансляция боя Александр Поветкин - Дэвид Прайс

Проследить за ходом боя Александр Поветкин - Дэвид Прайс можно прямом телеэфире канала "Матч ТВ", начиная с 22:50 по московскому времени 31 марта.

Бокс.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгений НЕСЫН

 
Читайте также
Новости 24
Бастрыкин поручил проверить претензии к работе экстренных служб при пожаре в Кемерове
МВД Великобритании объяснило досмотр российского самолета
Похороны Сергея Мавроди: великого махинатора тайно похоронили в Москве
Саакашвили анонсировал свое скорое триумфальное возвращение на Украину
Пермский "Амкар" выиграл 2:1 у московского "Локомотива"
В Японии заподозрили КНДР в подготовке очередного ядерного испытания
Лидер партии националистов Иван Белецкий заочно арестован в Москве по обвинению в экстремизме
Уголовное дело возбуждено в отношении совладельцев группы компаний "Сумма"
На станции метро "Красные ворота" под колесами поезда погиб мужчина
США одобрили идею запуска космического интернета Илона Маска
Гатилов заявил, что высылка дипломатов РФ из миссии ООН неправомерна
Патологоанатом об убийстве афроамериканца в Сакраменто: полицейские произвели семь выстрелов в спину подозреваемого
Россия и Турция стремятся достичь товарооборота в $100 млрд
Минтранс пригрозил ответом на досмотр российского самолета в Лондоне