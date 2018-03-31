2018-03-31T20:12:18+03:00
Звезды

Дети Киркорова поздравили дочь Орбакайте с шестилетием

Кристина организовала для Клавдии шикарную вечеринку [видео]
Алина ЧЕРНОВА
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Организацией праздника занималась компания Филиппа КиркороваОрганизацией праздника занималась компания Филиппа КиркороваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, Маргарита Семендуева, Дени Байсаров, Никита Пресняков, Лиза и Гарри Галкины - дети знаменитостей поздравили с 6-летием дочь Кристины Орбакайте Клавдию Земцову.

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Кристина организовала для Клавдии шикарную вечеринку
1807 отметок «Нравится»14 комментариевInstagram

Организацией праздника занималась компания Филиппа Киркорова Phillparty.

rr_photorr_photo
В @recital_club ваши дети научатся ещё и не такому
1361 отметок «Нравится»15 комментариевInstagram

Аниматоры, животные, роскошные декорации в дворцовом стиле - праздник для Клавдии получился действительно королевским.

Именинница принимала поздравления и подарки в платье и украшениях, сделанных в «принцессном» стиле.

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С днем рождения,Клавуся!
95533 отметок «Нравится»1159 комментариевInstagram

- Клавочка у нас поёт, танцует. Она у нас балерина. Сейчас ей нравится «Щелкунчик» и танец маленьких лебедей, - рассказывала о своей дочке в интервью «КП» Кристина Орбакайте.

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@orbakaite_k #КристинаОрбакайте #мываслюбим #красавица #Орбакайте #певица #счастье #слюбовьювдуше #kristinaorbakaite #orbakaite_k #orbakaite #k_orbakaite #orbakaitefanpage #клавдияземцова #сднемрождения #деньрождения #спраздником #праздник #happybirthday #аллапугачева #пугачева
4907 отметок «Нравится»36 комментариевInstagram

- С моей мамой, с Гариком и Лизой (двойняшки Пугачевой и Галкина. — Ред.) Клава довольно часто проводит выходные. Они там на даче играют, гуляют, развлекаются как могут. Мишины родители всегда приезжают к нам в отпуск, да и по скайпу дочка очень любит поговорить. Мой папа (Миколас Орбакас — первый муж Аллы Пугачевой. — Ред.), когда есть возможность, приезжает к нам в гости.

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Клавочкин праздник прошёл, но настроение детства не отпускает Второй год подряд на нашем празднике сладости от @love__and__sweets Организатор праздника - @phillparty @recital_club @rr_photo #kristinaorbakaite #кристинаорбакайте #клаудияземцова #claudiazemtsova #деньрождения @bosco_di_ciliegi @hagen_style @albekov
43098 отметок «Нравится»330 комментариевInstagram

По словам Кристины, Клавдия уже знает английский язык.

- У меня английский разговорный: я говорю с акцентом, и, чтобы правильно спеть, приходится потрудиться. С Клавой получилось, что практически с рождения она слышала английскую речь (дочь певицы родилась в Майами. — Ред.), и для нее это нормально.

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@orbakaite_k #КристинаОрбакайте #мываслюбим #красавица #Орбакайте #певица #счастье #слюбовьювдуше #kristinaorbakaite #orbakaite_k #orbakaite #k_orbakaite #orbakaitefanpage #клавдияземцова #сднемрождения #деньрождения #спраздником #праздник #happybirthday @shibinanadegda
9026 отметок «Нравится»97 комментариевInstagram

Она не чувствует разницы между русским и английским. Я заметила, что сейчас очень много двуязычных детей. У нас все получилось случайно. Летом, когда Клавдия проводила время в Майами, она ходила там в садик. Естественно, в садике говорили по-английски. И в Москве у нее садик с английским языком. Дома мы говорим, естественно, по-русски, сохраняем язык.

k_orbakaitek_orbakaite
@orbakaite_k #КристинаОрбакайте #мываслюбим #красавица #Орбакайте #певица #счастье #слюбовьювдуше #kristinaorbakaite #orbakaite_k #orbakaite #k_orbakaite #orbakaitefanpage #клавдияземцова #сднемрождения #деньрождения #спраздником #праздник #happybirthday #лизагалкина #гарригалкин
3428 отметок «Нравится»38 комментариевInstagram
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