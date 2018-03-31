Дети Киркорова поздравили дочь Орбакайте с шестилетием
Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, Маргарита Семендуева, Дени Байсаров, Никита Пресняков, Лиза и Гарри Галкины - дети знаменитостей поздравили с 6-летием дочь Кристины Орбакайте Клавдию Земцову.
Организацией праздника занималась компания Филиппа Киркорова Phillparty.
Аниматоры, животные, роскошные декорации в дворцовом стиле - праздник для Клавдии получился действительно королевским.
Именинница принимала поздравления и подарки в платье и украшениях, сделанных в «принцессном» стиле.
- Клавочка у нас поёт, танцует. Она у нас балерина. Сейчас ей нравится «Щелкунчик» и танец маленьких лебедей, - рассказывала о своей дочке в интервью «КП» Кристина Орбакайте.
- С моей мамой, с Гариком и Лизой (двойняшки Пугачевой и Галкина. — Ред.) Клава довольно часто проводит выходные. Они там на даче играют, гуляют, развлекаются как могут. Мишины родители всегда приезжают к нам в отпуск, да и по скайпу дочка очень любит поговорить. Мой папа (Миколас Орбакас — первый муж Аллы Пугачевой. — Ред.), когда есть возможность, приезжает к нам в гости.
По словам Кристины, Клавдия уже знает английский язык.
- У меня английский разговорный: я говорю с акцентом, и, чтобы правильно спеть, приходится потрудиться. С Клавой получилось, что практически с рождения она слышала английскую речь (дочь певицы родилась в Майами. — Ред.), и для нее это нормально.
Она не чувствует разницы между русским и английским. Я заметила, что сейчас очень много двуязычных детей. У нас все получилось случайно. Летом, когда Клавдия проводила время в Майами, она ходила там в садик. Естественно, в садике говорили по-английски. И в Москве у нее садик с английским языком. Дома мы говорим, естественно, по-русски, сохраняем язык.