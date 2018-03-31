Дважды дед: У 54-летнего Валентина Юдашкина в Америке родился внук

СЕГОДНЯ 19:30 2018-03-31T19:32:57+03:00

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- 28 марта родился наш второй сынишка Аркадий. Добро пожаловать в этот мир, наш маленький принц! - написала в своём Инстаграме Галина Юдашкина, дочь знаменитого кутюрье.

Два года назад Галина родила первого сына Анатолия. Роды тогда тоже проходили в Америке.

- В Америке к беременным относятся спокойно. Если у тебя начинаются боли внизу живота, в Москве сразу положат в больницу на сохранение, а в Америке — нет. Даже преждевременные роды там никого не пугают. Начались схватки — будешь рожать,-рассказывала в интервью «Телепрограмме» Юдашкина. - С одной стороны, такое спокойствие врачей меня радует. С другой — я не смогла бы вести всю беременность там. Я против того, чтобы пускать все на самотек. В Штатах женщины ходят на УЗИ всего два-три раза за девять месяцев. Я же была там гораздо чаще! В Москве тебя могут принять в любое время дня и ночи. А у них такого нет, потому что медицина очень дорогая. Я буду рожать в Штатах по страховке, поэтому мне все обойдется в приемлемые деньги. А если у человека нет полиса, роды и беременность выливаются в огромные суммы. Врача знакомая посоветовала, она у него рожала 9 лет назад.

gyudashkina Рожать Галина решила в США

Судя по инстаграму Галины, ее с сыном уже выписали из роддома. Рядом с Юдашкиной сейчас находится большая часть ее семьи - мама Марина, муж Петр Максаков и сыновья Анатолий и Аркадий.