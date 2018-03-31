Украина запретила въезд на свою территорию еще 83 российским дипломатам

СЕГОДНЯ 21:45 2018-03-31T21:48:55+03:00

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Собачий бег впереди паровоза смертельно опасен. Не для паровоза.

Не те, скажу я вам, нынче союзники у США в Европе. Дохлые какие-то. Вот возьмем последний скандал с дипломатами, так ведущие европейские союзники, какими их по сию пору по какому-то недоразумению принято считать, Германия и Франция, высылают по четыре российских дипломата. На фоне Великобритании и самих США, щедрой рукой направивших на вылет по 23 и 60 дипломатических сотрудников России соответственно. И тут же изменили своим союзникам: немцы выдали последние разрешения на строительство «Северного потока-2», а французский президент объявил, что, как и планировал раньше, совершит визит в Россию в установленные сроки. Не получилось у Трампа опять с изоляцией, которую начал еще его предшественник с кенийскими корнями. То ли изоленты не хватило, то ли порвалась.

Совсем другое дело – нынешняя Украина. Вот это настоящий союзник для англосаксов по обе стороны Атлантики. Мало того, что объявили о высылке 13 дипломатов, так еще Служба безопасности Украины несколько дней назад объявила, что запрещает въезд тем гражданам РФ в количестве 23-х человек, что выдворяются из Великобритании. И не кто-нибудь, не пресс-секретарь, не спикер ведомства, а сам глава СБУ Василь Грицак заявил, что Украина идет на такой шаг, потому что «деятельность этих граждан РФ является дерзким издевательством над одной из ключевых функций дипломатического представительства, определенных Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года,— поощрением дружественных взаимоотношений между государствами».

Ну, это как если бы замкомандира танкового полка по строевой подготовке на плацу начал бы Шопенгауэра и Юнга страницами цитировать по памяти. Где Грицак и где международная дипломатия? Правда, если Климкин заведует этими отношениями, то тут уже впору не к Юнгу, а к Фрейду обращаться. Ясное дело, что такое решение Грицак принимал не сам, а вместе с тем же Климкиным, выучившим слово нонсенс, но не осилившим термин консенсус. И, безусловно, с Порошенко. Может, еще и Полторака подтянули для мозгового штурма. Правда, от Климкина в заседании явно толка было мало – он еще не отошел о реакции на его предложении ввести на Украине латиницу, от которого впали в ступор даже самые жесткие русофобы. Консенсусом ли, или просто большинством голосов, но решение было такое принято. Мало было того, что российским дипломатам и так предписали выехать в 48 часов (в самые жесткие сроки и условия) без предъявления каких-либо обвинений. Наверное, в Киеве очень захотели порадовать союзников. Вдруг да денег дадут. Или «Джавелины».

И ведь никто не просит, не требует идти на такой шаг. Но парни бегут впереди паровоза, периодически подобострастно оглядываясь на его дымящую трубу: хорошо ли, мол, бежим, звонко ли гудим и свистим? Как дурные собаки, заканчивающие свою жизнь под колесами автомобиля, на который они бросаются, яростно его облаивая, и игнорируя бампер или колесо. И ведь не понимают, дурачки, что одно неверное движение, нога на гравии поскользнется, за шпалу зацепятся, и все – прости, прощай. А паровоз-то даже ведь и не заметит. А и заметит, лишь поморщится. Не более.

А хозяева как-то и не замечают. И молчат, не треплют ни по щеке ладошкой, ни по холке ласково стеком не стегают. Что же надо сделать еще, чтобы заметили?

Ура! Нашли! СБУ объявила, что запрещает въезд на Украину и всем 60 российским дипломатам, которых объявили персонами нон-грата в Вашингтоне. Вдруг да заметят в Вашингтоне, что в Киеве сидят ну очень правильные проамериканские парни, святее Папы Римского! Одним словом, настоящие союзники американцев, готовые исполнить даже не высказанную еще волю хозяина. Сейчас, вот только дыхание восстановят, сбившееся от восторга и предыдущего забега.

Был в СССР такой политический анекдот, как Никсон, Брежнев и Жискар д’Эстен (президент Франции в те годы, если кто из читателей ЕГЭ сдавал – прим. авт.) поспорили, как заставить собаку саму есть горчицу. Француз уговаривал – бесполезно. Никсон деньги ей предлагал – никакого эффекта. Брежнев намазал собаке горчицей под хвостом, и она, скуля, ее слизала. Брежнев посмотрел на коллег, усмехнулся и сказал: «Вот так, абсолютно добровольно, сама, да еще и с песнями».

И вот нынешняя Украина очень, честно говоря, эту самую собаку напоминает. Даже не эту, а более продвинутую. Которая сама себе эту горчицу в то место и намазывает. Лишь бы хозяин похвалил. А слижет она ее как-нибудь потом. Тоже сама. И с песнями.

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На Украине нарастает градус истерии. Вроде бы стараются делать все, как велит Запад. Незалежная даже удостаивается одобрительных (иногда) шлепков по разным местам. А дела не идут. Ни крокодил не ловится, ни кокос не растет. И, главное, ни денег, ни просвета в будущем (подробности)