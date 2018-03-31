Московский "Спартак", победив "Тосно" 2:1, сократил разрыв от "Локомотива"

СЕГОДНЯ 23:10 2018-03-31T23:24:56+03:00

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Футболисты московского "Спартака" в субботу, 31 марта, одержали победу над клубом "Тосно" в домашней игре 24 тура чемпионата России в Премьер-Лиге. Итоговый счет поединка - 2:1.

Матч на стадионе "Открытие Арена" начался с минуты молчания в память о погибших в пожаре, который произошел в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. А первый тайм поединка прошел в тишине. Болельщики отказались от от поддержки своих команд в течение первых 45 минут в память о скорбных событиях.

В конце первого тайма "Спартак" открыл счет. В добавленное время гол со штрафного забил полузащитник "красно-белых" Фернандо. Это уже четвертый гол бразильца со штрафного удара в нынешнем сезоне. На 75-й минуте Луис Адриано удвоил преимущество спартаковцев, воспользовавшись передачей от Куинси Промеса. Точка в поединке была поставлена уже через пять минут - Павел Погребняк забил гол с пенальти, сделав счет 2:1 в пользу "Спартака". Для Погребняка это - первый гол в чемпионате России с октября 2015 года.

Благодаря этой победе футболисты "Спартака" сократили разрыв в турнирной таблице от преследователей. "Локомотив" сегодня же уступил на стадионе "РЖД Арена" пермскому "Амкару" 1:2. И теперь у спартаковцев - 47 очков, а у "Локо" - 49 баллов, при этом один поединок у команды в запасе.

Через неделю 8 апреля в Дагестане "Спартак" сыграет против махачкалинского "Анжи". А "Тосно" дома примет екатеринбургский "Урал".

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Массимо Каррера, главный тренер "Спартака"

- Из хорошего сегодня — только результат. Мы неправильно подошли к игре. Вели себя не так, как должна была команда, которая понимает, что этот матч важен. Игроки решили, что уже победили. Повторю слова, которые говорил на предматчевой пресс-конференции: встреча завершена только тогда, когда звучит финальный свисток. Не раньше. Матч нельзя выиграть «на бумаге».

Дмитрий Парфенов, главный тренер "Тосно"

- Качество игры команды поначалу не устраивало, потому что связано было с волнением. Ребята очень хотели сыграть, исходя из результатов наших конкурентов, которые буквально накануне закончили свои матчи. Очень нужные очки были, несмотря на то, где бы мы не играли. Радует то, что ребята не повесили голову, выровняли игру, и считаю, показали достойную, качественную игру, за которую не стыдно. Да, были ошибки, но я видел команду, ребятам об этом и сказал в раздевалке. Будет такой настрой - в качестве будем добавлять.

Давид Юрченко, вратарь "Тосно":

- Сегодня шансики были. В конце подали два угловых подряд. Жаль, что не смогли их реализовать. Думаю, игра была равной, за исключением нескольких моментов. Мы хотели сыграть вничью, чтобы набрать очки.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

«Спартак» — «Тосно» — 2:1 (1:0)

Москва. Стадион «Открытие Арена». 31.03. 28 517 зрителей.

Судья: В. Мешков (Дмитров).

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Глушаков (к), Фернандо (Пашалич, 89), Промес, Самедов (Зобнин, 70), Луис Адриано (Мельгарехо, 85), Зе Луиш.

«Тосно» (Ленинградская область): Юрченко, Жигулев, Сухарев (Макаров, 68), Нуну Роша (Карницкий, 29), Галиулин, Маргасов, Дугалич, Буйволов, Рикардиньо (Мирзов, 79), Погребняк, Полетанович.

Голы: 1:0 Фернандо (45+1, штрафной). Луис Адриано (75, Промес). 2:1 Погребняк (80, с пенальти).

Предупреждения: Фернандо (32, грубая игра). Луис Адриано (41, грубая игра). Сухарев (45).