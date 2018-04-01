Александр Поветкин приехал в Британию и ударом в челюсть нокаутировал английского боксера

СЕГОДНЯ 01:41 2018-04-01T01:42:37+03:00

Россиянин одержал победу в пятом раунде над Дэвидом Прайсом на ринге в Кардиффе, обеспечив нужный результат боя Поветкин - Прайс

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Россиянин Александр Поветкин в своем очередном бою на профессиональном ринге добился победы. Его бой против британца Дэвида Прайса прошел в субботу, 31 марта, в городе Кардифф на стадионе "Миллениум" в присутствии почти 75 тысяч зрителей.

Поветкин вышел на бой против Прайса в майке "Кемерово, мы с тобой!". Он почтил память жертв трагедии, которая произошла 25 марта в ТРЦ "Зимняя вишня", в результате которой погибли 64 человека. В черных майках с этой надписью была и вся команда Поветкина.

Дэвид Прайс во время поединка с Поветкиным оказался в нокдауне, но смог подняться.Фото: REUTERS

Поветкин смог одержать победу над Прайсом в пятом раунде 12-раундового поединка. Таков результат боя Поветкин - Прайс. Он отправил в нокаут своего соперника мощным ударом в челюсть. После завершения поединка Прайса пришлось слегка "приводить в чувство". У него хлынула кровь из носа.

Первые мгновения после победы российского боксера.Фото: REUTERS

- В первых раундах я был закрепощен, не все получалось. Дальше расслабился и нокаутировал соперника. Все получилось так, как планировали, - подвел итог поединку Александр Поветкин в интервью Sky Sports. При этом, он поблагодарил британцев за теплый прием.

Александр Поветкин - Дэвид Прайс. Момент боя. Наш боксер ведет.Фото: REUTERS

Поветкин благодаря этой победе сохранил звание обязательного претендента на титул суперчемпиона мира по версии WBA. Помимо этого, он защитил интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул WBA. Статистика боев 38-летнего Поветкина - 34 победы, из них 24 нокаутом и 1 поражение. 34-летний Прайс выглядит чуть скромнее - 22 победы, 18 нокаутом и 5 поражений.

Александр Поветкин после победного боя с британцем.Фото: REUTERS

Финальной точкой большого шоу, которое состоялось в Уэльсе, был бой между Энтони Джошуа и Джозефа Паркера. В случае победы Джошуа, действующего чемпиона мира по версии WBA, возникала вероятность проведения боя Энтони с Поветкиным. Об этом накануне поединка заявляли организаторы боев.

В напряженном, 12-раундовом поединке, британец Энтони Джошуа одержал победу над новозеландцем Джозефом Паркером. Теперь будем ждать ответа на вопрос - пройдет ли бой между британским боксером Джошуа и российским чемпионом Александром Поветкиным в Москве?