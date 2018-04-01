Златан Ибрагимович переехал в США из Англии и сделал дубль в первой игре за "Лос-Анджелес Гэлакси"

СЕГОДНЯ 08:20 2018-04-01T08:28:09+03:00

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31 марта состоялся долгожданный дебют шведского форварда Златана Ибрагимовича за новый клуб - "Лос-Анджелес Гэлакси". Его команда проводила поединок в рамках чемпионата MLS против "Лос-Анджелеса". В первой игре шведа в США его команда смогла одержать победу со счетом 4:3. А шведский форвард стал героем поединка.

К 48-й минуте поединка "Гэлакси" проигрывали со счетом 0:3. У "Лос-Анджелеса" голы забили Карлос Вела (5 и 26 минуты), а на 48-й Дэниел Стерс забил гол в свои ворота. Но затем хозяевам поля удалось перевернуть игру в свою пользу.

На 61-й минуте Себастьен Ллетджет забил первый мяч, а спустя 12 минут Крис Понтиус забил второй гол "Гэлакси". Ну а потом настало время Златана Ибрагимовича.

На 77-й минуте шведский ветеран забил свой первый гол за новый клуб, перебросив мяч через вратаря ударом с 35 метров. А уже в добавленное время на 92-й минуте игры Златан Ибрагимович забил победный гол, выиграв верховую борьбу у вратаря соперников. "Лос-Анджелес Гэлакси" победили со счетом 4:3.

Главный герой поединка Златан Ибрагимович, который совсем недавно переехал в США из английского клуба "Манчестер Юнайтед", заявил в интервью Fox:

- Болельщики все время кричали: "Мы хотим Златана, мы хотим Златана!". Что ж, я дал им Златана.

Чуть позже у себя в "Инстаграме" Златан Ибрагимович выложил видео первого гола с подписью: MLZ. Это можно расшифровать как "Высшая лига Златана".